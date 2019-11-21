Samsung Galaxy S9 ve S9+, Kasım ayı güvenlik yamasına kavuştu!

Samsung Galaxy S ailesinin 2019 versiyonu oldukça genişleyeceğe benziyor. Hatırlarsanız ki bu sene S10 haricinde S10+ ve S10e’de cihazla birlikte tanıtılmıştı. Şimdi ise bu aileye bir akıllı telefon daha ekleniyor.

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Samsung Galaxy S10 Lite veya Mini olarak adlandırılacak cihazla ilgili yeni sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak 2 hafta önce aldığımız duyumlar cihazın S10e’den çok daha donanımlı olacağını gösteriyordu.

Bugün erken saatlerde yayınlanan görsellerle birlikte cihazın kod adı ve arayüzünü de görme şansı elde ettik. Hakkında kısmının çekildiği fotoğrafta S10 Lite modelinin “SMG770F” kod adıyla piyasaya sürüleceğini açıkça görebiliyorsunuz.

Daha önceki sızıntılarda cihazın Snapdragon 855 işlemciden gücünü alacağını, 8 GB RAM, 128 GB depolama, 6.7 inç FHD+ ekran ve batarya tarafının da 4370mAh’den 4500 mAh’e çıkarıldığını görüyoruz. S10e modeli, 5.8 inç FHD+ ekran ve 3.100mAh batarya ile karşımıza çıkmıştı.

SamMobile’ın raporuna göre, S10 Lite modeli Galaxy A91 modeliyle benzer çizgileri taşıyacak. Belki de firma farklı pazarlar altında cihazın ismini değiştirerek piyasaya sürmeyi düşünüyordur fakat bu detaylar henüz netleşmedi.

Samsung’un akıllısının bu yıl sonuna kadar raflarda yerini alması bekleniyor. Henüz tanıtımının ne zaman yapılacağı ise belli değil.