Ubisoft cephesinin merakla beklenen Call of Duty rakibi çok oyunculu ücretsiz FPS oyunu XDefiant geçtiğimiz günlerde resmen piyasaya sürüldü. Oyuncularla buluşan oyun, ilk gününde yaşanan bazı sunucu sorunlarına rağmen büyük bir ilgiyle karşılandı. Öyle ki, XDefiant oyuncu rekoru kırdı.

Ubisoft’un Yeni Ücretsiz FPS Oyunu XDefiant Rekor Kırdı: 1 Milyon Oyuncuya Ulaşan En Hızlı Yapım Oldu!

Oyun dünyasından güvenilir kaynaklara göre, XDefiant Ubisoft tarihine geçecek bir başarıya imza attı. 21 Mayıs’ta piyasaya sürülen oyun, şimdiye kadar çıkan Ubisoft oyunları arasında 1 milyon eşsiz oyuncuya en hızlı ulaşan yapım oldu. Bu başarıyı sadece 2,5 saatte elde eden XDefiant, Ubisoft’un en hızlı büyüyen oyunu unvanını kazandı.

Gelen son bilgilere göre, oyunun popülaritesi hızla artmaya devam ediyor. İlk iki gününde 3 milyon oyuncu sınırını aşan XDefiant, bu sayıyı her geçen gün daha da yukarılara taşıyor. Bu hızlı yükseliş, oyunun ne kadar büyük bir ilgi gördüğünün açık bir göstergesi.

Ancak, oyunun uzun vadeli başarısı hakkında kesin bir yorum yapmak için henüz erken. XDefiant’ın zamanla oyuncu sayısını koruyup koruyamayacağı, oyunun gerçek başarısını belirleyecek. Eğer bu ivmeyi devam ettirebilirse, gerçekten Call of Duty katili bir oyunla karşı karşıyayız demek.

Burada hype kavramı çok önemli. Bu oyun hakkında inanılmaz bir hype, yani heyecan, oluşmuştu. Bu nedenle oyun çıkar çıkmaz FPS oyunu hayranları resmen oyuna saldırdı. Yalnızca 2,5 saatte 1 milyon oyuncuyu geçmek, oyun tarihinde sık gördüğümüz bir şey değil. Counter-Strike gibi yapımlar benzer başarılarıyla biliniyor.

Ubisoft XDefiant oyununun elde ettiği bu hızlı başarı, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Oyunun sunduğu ücretsiz erişim, geniş oyuncu kitlesine hitap etmesini sağladı ve bu da başarısının anahtarı oldu. İlk günlerde yaşanan teknik sorunlar, oyunun popülaritesini etkilemedi ve oyuncuların ilgisi hızla arttı.

XDefiant’ın geleceği, oyuncuların oyunu nasıl değerlendirdiğine ve geliştirici ekibin oyunu nasıl destekleyeceğine bağlı. Oyuncuların geri bildirimlerini dikkate alan Ubisoft, oyunu sürekli güncelleyerek ve yeni içerikler ekleyerek ilgiyi canlı tutmayı hedefliyor.

Bu süreçte, oyunun başarısının devam edip etmeyeceğini görmek için biraz daha zamana ihtiyaç var. Ancak şu anki veriler, oyunun çok iyi bir başlangıç yaptığını ve oyuncular tarafından beğenildiğini gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Call of Duty balonunu bu oyun söndürebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!