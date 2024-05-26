ASUS ROG Ally X hakkında sürpriz haberler geldi. ASUS cephesinin ROG Ally X’in tanıtımını önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleştirmeyi planlıyor ve yeni el konsolunun teknik özellikleri piyasaya çıkmadan önce sızdırıldı. Bu yeni model, birinci nesil ROG Ally’nin güncellenmiş bir versiyonu olarak geliyor ve kullanıcıların talep ettiği bazı önemli donanım iyileştirmelerini içeriyor. ROG Ally X’in büyük bir pil kapasitesi ve daha yüksek bant genişliğine sahip bellekle geleceği bildiriliyor.

ASUS ROG Ally X Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı: Yeni Nesil El Konsolu Geliyor!

Son paylaşılan bilgilere göre, ASUS ROG Ally X, kullanıcıların daha uzun süre oyun oynamasına olanak tanıyacak 80Whr batarya ile donatılacak. Orijinal ROG Ally, 40Whr batarya ile gelmişti ve kullanıcılar kısa pil ömründen şikayetçiydi. Bu yeni pil kapasitesi, oyunseverlerin daha uzun süre kesintisiz oyun deneyimi yaşamalarını sağlayacak.

Bellek, yani RAM konusunda da önemli bir iyileştirme söz konusu. ROG Ally X, orijinal modeldeki 16GB RAM yerine 24GB LPDDR5 RAM ile gelecek. Ayrıca, bellek bant genişliği mevcut modelde 6.400MHz iken yeni modelde 7.500MHz olacak. Bu yükseltmeler, cihazın performansını önemli ölçüde artıracak ve kullanıcıların daha akıcı bir oyun deneyimi yaşamalarını sağlayacak.

ROG Ally X, birinci nesil modelde olduğu gibi AMD Ryzen Z1 Ultimate işlemcisi ile güçlendirilecek. 120Hz yenileme hızına sahip 7 inç boyutlu FHD ekran da korunacak. Bu özellikler, oyunculara yüksek kaliteli grafikler ve akıcı bir oyun deneyimi sunmaya devam edecek. Kullanıcılar zaten bu konuda cihazdan fazlasıyla memnundu.

ASUS, yeni modelde soğutma sistemini de geliştirmiş durumda. ROG Ally X’in fanı, orijinal modeldeki fandan yüzde 23 daha küçük ve yüzde 50 daha ince kanatçıklara sahip olacak. Bu, hava akışında yüzde 10’luk bir iyileşme sağlayacak ve cihazın daha serin çalışmasına yardımcı olacak.

Ancak, daha büyük pil kapasitesi ve gelişmiş donanım, cihazın boyutları ve ağırlığında bir artışa neden oldu. ROG Ally X, orijinal modelden 4,5 mm daha kalın olacak ve 678 gram ağırlığında olacak. Bu, orijinal modelden 70 gram daha ağır olduğu anlamına geliyor. Ancak performans ve pil ömrü karşılığında bu oldukça ufak bir bedel.

ASUS ROG Ally X Fiyatı ve Çıkış Tarihi

İddialara göre ASUS ROG Ally X fiyatı 799 dolar olacak ve cihaz 4 Haziran’da başlayacak Computex 2024 etkinliğinde tanıtılacak. Bu yeni model, güçlü donanımı ve geliştirilmiş performansıyla el tipi oyun konsolu pazarında büyük bir etki yaratmayı hedefliyor.

ASUS ROG Ally X, oyunseverlere sunduğu yenilikler ve iyileştirmelerle dikkat çekiyor. Geliştirilmiş pil ömrü, artırılmış bellek kapasitesi ve gelişmiş soğutma sistemi ile bu cihaz, oyuncuların beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. Yakında yapılacak resmi tanıtım ile birlikte, daha fazla detayın ortaya çıkması ve cihazın piyasaya sürülmesi heyecanla bekleniyor.

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