Xiaomi’nin fiyat/performans odaklı alt markası Redmi, akıllı telefon pazarında taşları yerinden oynatacak yeni hamlesi için gün sayıyor. Güvenilir sızıntı kaynakları Digital Chat Station ve Smart Pikachu’nun Çin’in sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaştığı bilgilere göre, yakında tanıtılması beklenen Redmi Note 17 serisi, özellikle batarya kapasiteleriyle sektörde taşları yerinden oynatacak.

Standart Redmi Note 17: 9.000 mAh Batarya ve Snapdragon İşlemci

Sızıntılara göre serinin giriş modeli olan standart Redmi Note 17, gücünü Qualcomm’un yeni Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisinden alacak. Cihazın ön tarafında kullanıcıları 1.5K çözünürlüğe sahip flat (düz) bir OLED ekran karşılayacak.

Modelin asıl dikkat çeken yönü ise arka kapağın altında gizli. Cihazın tam 9.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile geleceği belirtiliyor. Bu değer, günümüz standart orta segment telefonların neredeyse iki katı bir kullanım ömrü vadediyor. Kamera tarafında ise ana odağı 50 megapiksellik bir sensör sırtlayacak. Ayrıca cihazın amiral gemisi seviyesinde, suya ve toza karşı dayanıklılık (IP sertifikası) barındıracağı da sızan bilgiler arasında yer alıyor.

Performans Canavarı: Redmi Note 17 Pro

Serinin daha gelişmiş özelliklere sahip olacak üyesi Redmi Note 17 Pro (veya bazı kaynaklara göre Pro Max), çıtayı hem performans hem de donanım tarafında bir üst seviyeye taşıyor:

İşlemci: Cihaz, MediaTek’in yeni nesil Dimensity 7500 yonga setinden güç alacak.

Ekran: Tıpkı kardeşinde olduğu gibi, gözü yormayan ve keskin görüntüler sunan düz yapıda 1.5K bir panel kullanılacak.

Kamera: Fotoğraf kalitesini artırmak adına cihazda 200 megapiksel çözünürlüğünde dev bir ana kamera sensörüne yer verilecek.

Batarya: Sızıntının en sarsıcı kısmı ise bu modelde tam 10.000 mAh kapasiteli silikon-karbon bir bataryanın yer alacak olması.

Eğer bu batarya kapasiteleri gerçeğe dönüşürse Xiaomi, ana akım akıllı telefon pazarında beş basamaklı batarya kapasitesine (10.000 mAh) ulaşan ilk büyük üreticilerden biri olarak tarihe geçecek.

Ne Zaman Çıkacak?

Avrupa Ekonomik Topluluğu (EEC) ve GSMA veri tabanlarında da kod adlarıyla boy gösteren serinin, küresel pazara da geleceği kesinleşmiş durumda. Sektör kaynakları, standart Redmi Note 17 modelinin temmuz ayı içerisinde Çin’de resmi olarak tanıtılacağını, güçlü kardeşleri Note 17 Pro ve Pro+ modellerinin ise temmuz sonu veya ağustos ayı başında sahneye çıkacağını belirtiyor.