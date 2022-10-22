Xbox’taki Discord kullanıcıları tarafından en çok talep edilen özelliklerden biri nihayet yolda. Yakında, uygulama artık kullanıcıların cep telefonlarını kullanarak sesli sohbetlere bağlanmasını gerektirmeyecek. Bu işlem artık doğrudan konsoldan yapılabilecek ve oyunculara çaba ve zaman kazandıracak.

The Verge’ın haberine göre, yeni sürüm şu anda Xbox Insider’lar tarafından kullanılabiliyor ve ses kanallarına kullanıcının bulunduğu sunuculardan erişilebiliyor. Daha fazla bürokrasi olmadan Discord hesabının Microsoft hesabına bağlı olması yeterlidir.

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Şimdilik, güncellemenin genel kullanıma sunulması için bir tahmin yok, ancak önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor. Yeni özelliğin kullanımına aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz.

Bir sunucu kanalı yerine doğrudan bir arkadaşınızı aramak istemeniz durumunda, aramayı konsola aktarmak için cep telefonunun hala gerekli olacağını belirtmek gerekir. Kim bilir, belki bu durum gelecekte de değişmez.

Xbox One ve Xbox Series X|S’de Discord desteği birkaç ay önce geldi, bu nedenle gelecekte daha fazla iyileştirme yapılması muhtemeldir. Topluluk tarafından yoğun olarak talep edilen bir diğer özellik de metin kanallarına doğrudan konsoldan katılabilme özelliğidir.

Discord kısa süre önce arkadaşlarınızla video izlemenize olanak tanıyan YouTube ile yeni bir entegrasyonun yanı sıra Nitro Basic adlı yeni bir abonelik planı duyurdu.

Kaynak: The Verge