Teknoloji dünyasının gözü kulağı bir yandan Google I/O etkinliklerindeyken, Apple cephesinden yazılım ekosistemini yakından ilgilendiren önemli bir duyuru geldi. Şirket, gelenekselleşen büyük geliştirici konferansı için resmi bildirimleri paylaşmaya başladı. WWDC 2026 kapsamında teknoloji dünyasını nelerin beklediği şimdiden merak konusu oldu.

WWDC 2026 ile yazılım dünyasında yeni dönem

Bugün (18 Mayıs) yapılan resmi açıklamaya göre WWDC 2026, 8-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Apple, bu etkinlikte dünyanın dört bir yanından gelen yazılımcıları bir araya getirmeyi hedefliyor. Konferans, platformlar genelinde kullanılacak yeni araçların, yazılım çerçevelerinin ve teknolojilerin keşfedilmesi için kritik bir platform görevi görecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da geliştiricilerin, Apple geliştirici konferansı sayesinde şirketin donanım ve yazılım entegrasyonu üzerine kurduğu geleceği ilk elden görmeleri bekleniyor. Etkinlik programı, katılımcılara şirketin işletim sistemleri ve geliştirme araçları hakkındaki güncellemeleri derinlemesine inceleme fırsatı sunacak. Peki, WWDC 2026 geliştiricilere yeni nesil uygulama geliştirme konusunda ne tür kapılar açacak?

WWDC 2026 detayları

Etkinlik tarihleri: 8-12 Haziran 2026

Etkinlik odağı: Yeni yazılım araçları, çerçeveler ve platform teknolojileri

Katılımcı profili: Küresel çapta yazılım geliştiricileri

