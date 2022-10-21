Microsoft, PC Manager uygulamasını beta olarak yayınladı. Uygulama ‘CCleaner benzeri’ ve bir Windows kurulumunu temizlemek için her türlü aracı sunuyor. Aslında yeni bir özellik yok; uygulama her türlü Windows yerleşik temizleme aracının bağlantılarını tek bir uygulamada topluyor.

Uygulama, Windows 10 sürüm 1809 ve daha yeni sürümlerde çalışacak. İlk bakışta bu sistem iyileştiricilerden birine benziyor gibi görünse de, aslında diğer yerleşik Windows araçlarında zaten var olan çeşitli görevleri gerçekleştirmek için merkezi bir konum görevi görür.

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İlk olarak Aggiornamenti Lumia tarafından keşfedilen Microsoft’un PC Yöneticisi şu anda beta aşamasında ve pcmanager.microsoft.com alt alan adında sunuluyor. Sayfa Çince yazıldığı için Microsoft muhtemelen PC Manager beta sürümünü ilk olarak Çin’de test ediyor.

Web sitesi Çince olsa da, programın arayüzü İngilizce ve iki bölüm içeriyor. Çeşitli sistem optimizasyon araçları için bir Temizleme bölümü ve aşağıda gösterildiği gibi antivirüs taraması ve tarayıcı koruması için bir Güvenlik bölümü içeriyor.

Temizleme bölümü gereksiz dosyaları, yüksek kaynak kullanan işlemleri, nadiren kullanılan uygulamaları, büyük dosyaları ve işletim sisteminin açılış süresini uzatan otomatik başlangıç programlarını arayarak Windows bilgisayarınızı optimize etmek için kullanılan dört farklı araç içerir.

İlk araç olan ‘Sağlık Kontrolü’ cihazı virüslere (Microsoft Defender kullanarak), gereksiz dosyalara, olası sorunlara ve Windows’un açılış süresini artıran başlangıçlara karşı tarar.

‘Depolama Yönetimi’ özelliği gereksiz dosyalar için tekrar tarama yapmanıza (Disk Temizleme), cihazınızdaki büyük dosyaları aramanıza ve Geçici dosyaları otomatik olarak silmekveya nadiren kullanılan uygulamaları kaldırmak için yerleşik Windows yardımcı programlarını başlatmanıza olanak tanır.

‘İşlem Yönetimi’ özelliği çok fazla kaynak kullanan işlemleri listeler ve ‘Başlangıç uygulamaları’ özelliği işletim sisteminin açılış süresini artıran işlemleri listeler.

PC Manager’ın ‘Güvenlik’ bölümü, mevcut güncellemeleri görmenizi sağlayan bir ‘Windows Update’ özelliği ve varsayılan tarayıcınızı değiştirmenizi ve programların izinsiz değiştirme girişimlerini engellemenizi sağlayan bir ‘Tarayıcı Koruması’ özelliği içerir.

Genel olarak, araç oldukça ilginçtir ve Windows’ta zaten bir dereceye kadar yerleşik olan çeşitli optimizasyon araçları için tek bir arayüz sağlar.

İleri düzey kullanıcılar için PC Manager, Windows’ta zaten bulunmayan pek bir şey sunmayacaktır. Ancak, daha az deneyimli kullanıcılar için çeşitli bakım görevlerini yerine getirmenin daha kolay bir yolunu sağlayabilir.