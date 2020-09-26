Oyun
Xbox Remote Play, iOS cihazlara da geliyor!
Xbox Remote Play uygulaması iOS cihazlara da geliyor. Geçtiğimiz hafta Android için gelen uygulamanın yakın zamanda iOS cihazlar için de geleceği öğrenildi.
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iOS cihazlar için Xbox Remote Play yolda!
Microsoft, uzaktan oyun oynatma konusundaki ısrarını sürdürüyor. Xbox One sahipleri için Remote Play özelliğini geliştiren firma, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Android kullanıcılarına bu uygulamayı sunmuştu. Apple kullanıcıları içinde gelmesi beklenen Remote Play, an itibariyle beta testinde. Xbox App içerisinde kullanıcılarını karşılayacak güncellemenin beta test sürecinin bitiminin ardından tam sürüm halinde oyunculara sunulacağı öğrenildi. Beta sürecinde şu an için herhangi bir sorunla karşılaşılmayan Remote Play, her şey yolunda giderse tahmin edilenden daha erken bir zamanda oyunculara sunulabilir.
Xbox One ve Apple cihaz kullanan oyuncuların aynı Wi-Fi ağı üzerinden bağlanarak oyun oynama deneyimine sahip olacağı bu özellik sayesinde, televizyona olan ihtiyaç da ortadan kalkıyor. Xbox App iOS sürümünden güncellemeleri kontrol ederek takip edebileceğiniz özelliğin tam olarak ne zaman yayına alınacağı ise bilinmiyor. Remote Play, xCloud uygulamasından farklı olarak konsol olmadan kullanabileceğiniz bir uygulama değil ne yazık ki. Öte yandan xCloud uygulamasını geliştirmeye devam eden Microsoft, Apple engelini henüz aşabilmiş değil. Apple‘ın kural hakkı ihlali gerekçesi ile izin vermediği buluttan oyun oynama hizmeti, Google cephesini de olumsuz etkilemişti. Microsoft’un iOS testlerini durdurduğu xCloud hizmetinin akıbeti ise iki firmanın anlaşmasından sonra belli olacak.
Haber
Amazon, bulut tabanlı oyun servisi Luna’yı duyurdu!
Amazon, bulut tabanlı oyunculuk için ilk adımını atarak Luna adlı oyun servisini duyurdu. Erken erişim aşamasında olan servisiyle beraber Amazon, bu sektörde de rekabeti arttıracak gibi görünüyor.
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Google Stadia, Nvidia GeForce Now ve Microsoft xCloud’ın ardından Amazon, bulut tabanlı oyunculuk için hareket geçmeyen tek teknoloji devi olmuştu. Ancak bugünden itibaren sektörde varlığı ilan eden Amazon, Luna adlı servisini erken erişimle oyuncuların hizmetine sundu. Aylık 5,99$ ücrete üye olarak faydalanılan servis adına şirketin geliştirdiği bir de kontrolcü bulunuyor. Kontrolcü içinse kullanıcılardan 49,99$ talep ediliyor. Aylık üyelik için açıklamada bulunan Amazon, ilerleyen süreçte ücretin artabileceğini belirtiyor.
4K 60 FPS olarak da oynanabilecek
Amazon Luna’ya üye olan kullanıcılar, platform tarafından sunulan Resident Evil 7, Control ve Panzer Dragoon gibi oyunlarında aralarında yer aldığı Amazon oyun kitaplığıyle beraber Ubisoft anlaşması çerçevesinde Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6 ve Immortals Fenyx Rising gibi oyunlara da çıktığı gibi erişebilecek. Platformda yer alan kısıtlı sayıdaki oyunun 4K 60FPS desteği bulunacağını belirten Amazon, geri kalan tüm oyunları 1080p çözünürlükte kullanıcılara sunacak. Luna ile beraber Twitch’le çapraz entegrasyon da serviste yer alacak.
Luna Controller, Cloud Direct teknolojisiyle gelecek
Google’ın Stadia için tanıttığı kontrolcüye benzer bir kontrolcü de Amazon tarafından geldi. ‘Luna Controller’ olarak adlandırılan kontrolcü bünyesinde barındırdığı Cloud Direct teknolojisiyle daha az gecikme süresi sunabilecek. Konsola ya da farklı bir ara cihaza Bluetooth üzerinden bağlı olan kontrolcülerin gecikmelere neden olduğunu belirten şirket, Luna Controller ile Wi-Fi üzerinden direkt internet bağlantısı gerçekleştirerek özel sunucuları sayesinde 17 ila 30 milisaniye gidiş-geliş gecikmesini azaltabileceğini söylüyor. Kontrolcüde Alexa desteği de bulunacak.
Luna, her cihazdan erişilebilir olacak
Amazon, sunmuş olduğu bulut tabanlı oyunculuk servisinin hemen hemen tüm cihazlardan ulaşılabilir olmasını istiyor. Luna ilk olarak Amazon Fire TV ardından da PC, iPhone, iPad ve Android gibi diğer popüler platformlarda kullanıcılarla buluşacak. Geniş oyun kütüphanesi ve Ubisoft anlaşmasıyla beraber yeni gelecek oyunların da servise dahil olmasıyla Luna, oldukça popüler olabilir.
Twitch ile senkron çalışması planlanan Luna sayesinde yayıncının oynadığı oyuna izleyiciler anında katılabilecek ve daha interaktif etkileşimlerde bulunabilecekler. Amazon’un servisi ne zaman ülkemize getireceği ve ücretlendirmesinin ne olacağı ise şimdilik merak konusu.
Apple
Epic Games, Fortine oyuncularını iOS 14 konusunda uyardı!
Epic Games, Fornite oyuncularını uyardı. Firma yaptığı uyarıya göre, iOS 14 güncellemesinin ardından oyuncular oyunlarını kaybedebilir.
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iOS 14 güncellemesi sizi Fortnite’dan edebilir!
Epic Games ile Apple arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor. Oyun içi satın alımlar konusunda gerginlik yaşayan iki firma, bir müddet kavgaları nedeniyle oyun dünyasını meşgul etmeyi başarmıştı. Apple‘ın Fornite‘ı uygulama mağazasından kaldırtması nedeniyle iyice alevlenen olay da, durum içerisinde Fortnite yükle iPhone cihazlarının yüklü fiyat etiketleri ile satılmasına kadar ilerlemişti. Halı hazırda hala Apple‘ın mağazasında bulunmayan Fortnite, iOS 14 sürümünün gelişinin ardından cihazlardan silinebilir. Konuyla ilgili uyarıyı Fortnie resmi Twitter hesabından yapan Epic Games oyunculara, eğer güncellemeyi yüklerken bütün uygulamaların silinmesine izin verirseniz oyunu bir daha yüklemelerinin mümkün olmayacağını belirtti.
Fortnite iOS players updating to iOS 14 may lose access to Fortnite. If the message “Temporarily Remove Apps to Install the Software Update?” is accepted, it may result in Fortnite being deleted. Fortnite cannot later be reinstalled due to Apple preventing users from doing so.
— Fortnite Status (@FortniteStatus) September 23, 2020
Tabi bu durum karşısında Apple kullanıcıları iOS 14 güncellemesinden mahrum kalmayacak. Ancak kullanıcıların, eğer cihazlarında Fortnite var ise, yeni sürüm yüklemesi konusunda dikkatli olmaları gerekecek. Zira oyunun tekrardan yüklenmesi şu an için ne yazık ki mümkün değil. Epic Games‘in geliştirici hesaplarını dahi kapatan Apple ise, geri adım atmayı düşünmüyor. Microsoft’tan bu konuda tepkiler alan firma, biraz daha ileriye giderek Unreal Engine oyun motorunu da yasaklatmaya çalışmıştı. Mahkemece engellenen bu gelişme sonrasında firmanın yasakları sadece Fortnite ile sınırlı kaldı. Bakalım Apple kullanıcıları arasında yer alan Fortnite oyuncuları bu gerginlikten ne zaman kurtulacak bekleyip göreceğiz.
Haber
Rocket League, Epic üzerinde ücretsiz (60 TL değerinde kupon fırsatı)
Geçtiğimiz hafta duyurulan ve geçtiğimiz dakikalarda tamamen ücretsiz olarak sunulan Rocket League, beraberinde Epic Store üzerinde 60 TL değerinde bir kupon da sunmakta. Mevcut kupon fırsatı geçmişte de olduğu gibi 79.99 TL üzeri ve seçili oyun alışverişlerinizde kullanılabilir olacak.
Oyunun çıkışıyla beraber platforma Endo başlangıç paketi ve Jäger paketi adı verilen iki yeni paket eklenecek. Ayrıca çapraz ilerleme ve hesap bağlama işlemleri de kolayca yapılabilecek. Epic’in açıklamasına göre, platforma ait hesabınıza, oyuna sahip olduğunuz diğer platformları eklemeniz halinde envanter ve bakiye gibi önemli bilgileriniz otomatik olarak aktarılacak. Son olarak hesaplarını birbirine bağlayan kullanıcılara Chopper EG Tekerlek adı verilen öge de hediye edilecek.
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Hediyeler konusunda bonkör davranan Epic, oyunu mağaza üzerinde elde eden ve hesabını etkinleştiren oyunculara ayrıca iki ayrı öge armağan edecek. Ek olarak oyunun Epic Games üzerinde listelenmesiyle birlikte, yapım içerisinde büyük bir etkinliğin oyuncuları beklediği söylenmekte.
Nasıl elde edilir?
Yapıma ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Rocket League için ayrılan bağlantıya giderek “Yükle” butonuna tıklamanız gerekiyor. Ek olarak oyun içerisinde sunulan bazı hediyeleri elde edebilmeniz için Steam hesabınızın bağlı olmasını ve iki aşamalı doğrulamanın aktif olması gerektiğini hatırlatalım.
Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak! Mevcut 60 TL kupon fırsatı oyun içi satın alımlarda kullanılamayacak!
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