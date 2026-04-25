Teknoloji dünyasında yenilikçi adımlarıyla dikkat çeken markalardan biri olan Nothing, geçtiğimiz hafta ilginç bir gelişmeye imza attı. Şirketin cihazlar arası dosya paylaşımı sürecini kolaylaştırmak amacıyla duyurduğu Nothing Warp, piyasaya sürüldükten sadece saatler sonra gizemli bir şekilde yayından kaldırıldı. Kullanıcıları şaşırtan bu kısa süreli yokluğun ardından, araç bazı değişikliklerle sessiz sedasız geri döndü. Peki, büyük umutlarla duyurulan ancak erişimi aniden kesilen bu uygulama tam olarak ne sunuyor ve yeni sürümüne nasıl ulaşılıyor?

Nothing Warp neden kaldırıldı ve nasıl yüklenir?

Nothing Warp, kullanıma sunulduğu ilk günlerde hem Chrome uzantısı hem de Android sürümüyle uygulama mağazalarında yerini almıştı. Ancak şirket, duyurunun üzerinden çok geçmeden tüm bağlantıları ve tanıtım metinlerini geri çekti. 9to5Google ile paylaşılan resmi açıklamaya göre, bu ani kararın arkasında güvenlik açıkları veya gizlilik ihlalleri bulunmuyor. Yetkililer, aracın ilk sürümünün ardından ürünü geliştirmek ve ince ayarlar yapmak amacıyla böyle bir adım attıklarını paylaştı.

Yapılan düzenlemelerin ardından Chrome uzantısı yeniden resmi mağazada listelenmeye başlasa da, Android cephesinde dağıtım stratejisi tamamen değişmiş görünüyor. Söz konusu araç, henüz Google Play Store üzerindeki yerini geri almadı ve kısa vadede mağazaya dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor. Bunun yerine, uygulamayı denemek isteyen teknoloji meraklılarının Nothing şirketinin resmi topluluk sitesi üzerinden APK yükleme yöntemini kullanarak kurulum dosyasını cihaza manuel olarak entegre etmesi gerekiyor. Şirket, bu güncellenmiş sürümü doğrudan sadık kullanıcı kitlesi için hazırlanan özel bir beta süreci olarak konumlandırıyor ve geri bildirimleri yakından takip edeceğini belirtiyor.

Bu noktada aracın temel işlevine daha yakından bakmak önem taşıyor. Nothing Warp, farklı ekosistemlerdeki cihazlar arasında dosya aktarımını pürüzsüz hale getirmeyi hedefleyen bir köprü görevi üstleniyor. Apple ekosistemindeki AirDrop yapısına alternatif geçici bir çözüm olarak tasarlanan bu araç, altyapı tarafında tamamen Google Drive sistemini kullanıyor. Yani dosyalarınız bir cihazdan diğerine doğrudan donanım bağlantısıyla değil, bulut tabanlı bu köprü üzerinden aktarılıyor.

Aracın doğrudan Google altyapısı üzerine inşa edilmesi ve resmi bulut sistemlerini kullanması, kullanıcı verilerinin güvenliği konusunda oluşabilecek endişeleri büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Nothing yetkilileri, sistemin kendi sunucularında hiçbir kişisel kullanıcı verisini barındırmadığını ve işlemediğini özellikle vurguluyor. Yapılan ilk bağımsız testlere göre, ufak çaplı belgeler veya fotoğraflar için dosya aktarım işlemleri oldukça sorunsuz çalışıyor. Ancak sistemin köprü olarak Google Drive üzerinden çalışması, ağ tabanlı bir aktarımı zorunlu kılıyor. Bu durum, büyük boyutlu video dosyalarının veya yüksek hacimli klasörlerin transferinde doğrudan internet bağlantınızın yükleme ve indirme hızına bağımlı olduğunuz anlamına geliyor. Düşük hızlı bir internet ağına bağlıysanız, pratiklik vadeden bu çözüm zaman alan bir sürece dönüşebiliyor.

Nothing Warp nedir?

Nothing Warp, Nothing marka cihazlar ile diğer platformlar arasında dosya transferini Google Drive köprüsü üzerinden gerçekleştiren resmi bir aktarım aracıdır. Cihazlar arası veri paylaşımını kablosuz ve hızlı bir şekilde yapmayı amaçlayan sistem, şu an için topluluk odaklı bir beta sürümü olarak hizmet veriyor.

