Google, yeni nesil akıllı telefon serisini tanıtmaya hazırlanırken cihazlara ait yazılım detayları sızmaya devam ediyor. Son olarak Android 17 beta sürümünde, cihazların ekranlarını süsleyecek olan Pixel 11 Pro Fold duvar kağıtları gün yüzüne çıktı. Yeni görseller, Google’ın popüler katlanabilir telefon serisine eklenecek olası renk seçenekleri hakkında somut ipuçları barındırıyor. Sizce sızdırılan bu tasarımlar cihazın genel estetiğini nasıl etkileyecek?

Google Pixel 11 Pro Fold duvar kağıtları ne anlatıyor?

İlk Android 17 QPR1 Beta 1 sürümü kodları arasında, Pixel 11 Pro Fold duvar kağıtları ile ilişkili iki farklı düşük çözünürlüklü küçük resim dosyası tespit edildi. Bu dosyalar sırasıyla “Pine” ve “Midnight” şirket içi kod adlarını taşıyor. Görseller, bir nehrin okyanusla buluştuğu delta bölgesinin kuşbakışı görünümünü yansıtıyor.

Sızıntıyı paylaşan @evowizz adlı kullanıcının aktardığı “Akan sular kıvrımlı, engebeli manzaralar boyunca girdap oluşturarak akıyor” açıklaması, tasarımların görsel detaylarını doğruluyor. Ayrıca sızdırılan bu dosyaların standart birer resim olmadığı, video animasyonlarına sahip hareketli arka planlar olduğu iddia edildi. “Tidal Swirl” ve “Lunar Tides” olarak isimlendirilen görseller, cihazın dış rengiyle uyumlu bir yapıda geliştiriliyor.

Google, genellikle cihazın dış rengiyle varsayılan arka plan görsellerini eşleştirme stratejisi izliyor. Daha önce piyasaya sürülen Pixel Fold ve Pixel 9 Pro Fold siyah, beyaz ve altın tonlarıyla gelmişti. Geçtiğimiz dönemde çıkan Pixel 10 Pro Fold modelinde ise gri temalı “Moonstone” ve yeşil temalı “Jade” seçenekleri sunulmuştu.

Mevcut sızıntılara ve geçmiş stratejilere bakılarak, yeni katlanabilir cihazın koyu renkli bir varyantın yanında yeşil tonlu bir seçenekle geleceği tahmin ediliyor. Ancak “Pine” ve “Midnight” kelimelerinin perakende satışta kullanılacak renk adları olmadığı, yalnızca geliştirme sürecindeki şirket içi kod adları olduğu öne sürüldü.

Tanıtım takvimi ve seri beklentileri

Google’ın bu yılın sonlarına doğru Pixel 11 serisini resmi olarak tanıtması bekleniyor. Sızıntılara göre yeni seri; standart bir temel model, iki farklı Pro versiyonu ve kitap tarzı bir katlanabilir modelden oluşacak. Katlanabilir formdaki Pixel 11 Pro Fold cihazının temel tasarım dilini koruyacağı, ancak bir önceki nesle kıyasla biraz daha ince bir gövde yapısıyla geleceği belirtiliyor.

Yeni seride yer alan cihazların işlemci tarafında firmanın özel mimarisiyle geliştirilen yonga setlerinden güç alması bekleniyor. Sızdırılan bu hareketli arka planların, cihazın pil tüketimine veya arayüz performansına etkisinin minimum düzeyde tutulması hedefleniyor. Ekran teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte, arayüz özelleştirmelerine önem veren kullanıcılar için her yeni duvar kağıdı cihaz deneyimini doğrudan etkiliyor.

Android QPR (Quarterly Platform Release) nedir?

Google’ın Android işletim sistemi için üç ayda bir yayınladığı yapısal platform güncellemeleridir. Beta sürümleri, son kullanıcılara kararlı sürüm olarak sunulmadan önce test edilen yeni özellikleri barındırır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Animasyonlu delta tasarımları yeni cihazın genel estetiğine nasıl bir katkı sağlar?