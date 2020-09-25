Facebook, dış politikaya müdahale eden Rusya temelli ağ tespit etti

ABD Başkanlık seçim kampanyasının son aşamasına doğru ilerlerken endişe kaynakları artıyor. Bu hafta Facebook, dış siyasete müdahale etmek için Facebook’u kullanmaya çalışan Rusya merkezli üç yeni ağ keşfini bildirdi.

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Bu yeni ağlar kimlerden oluşuyor?

Keşfedilen yeni üç ağın içeriği şu şekilde: Facebook’un Rus ordusuna kadar dayanan 14 Facebook kullanıcısı, 35 Sayfa, 18 Grup ve 34 Instagram hesabı, Rusya İnternet Araştırma Ajansı’na bağlı 1 Sayfa, 5 Facebook hesabı, 1 Grup ve 3 Instagram hesabı (2016 ABD Başkanlık kampanyası sırasında Rusya merkezli müdahale operasyonlarının çoğunun arkasındaki grup), Rus istihbarat servislerine geri bağlanan 23 Facebook hesabı, 6 Sayfa ve 8 Instagram hesabı.

Facebook’ta bu sayfaları yaklaşık 74 bin kişi takip etti, 9.5k kişi ilişkili gruplarına katıldı ve yaklaşık 15.000 kişi Instagram’daki profilleri takip etti. Yani ölçek açısından, etki çok büyük değil ancak yine de, daha sonra çok daha büyük bir noktaya dönüşebilecek bir tohum ekmesi, Facebook izleyicileri arasında tartışma ve bölünme yaratmak için yeterli. Elbette, 2016‘da yaptıkları gibi, ABD seçimlerini etkilemek isteyen Rus kökenli ajanları görmek büyük bir sürpriz değil, ancak bu tür faaliyetlerin anketten sadece 40 gün sonra arttığını görmek endişe verici.

Bu tür operasyonların tam kapsamını bilemeyiz, ancak bulgular, yabancı grupların Kasım anketinin nihai sonucunu etkilemek için seçmen eylemini teşvik etmek için Sosyal Ağı bir araç olarak kullanmayı denemekten kesinlikle vazgeçmeyeceklerini gösteriyor.Bu durum, önümüzdeki ay, Facebook’un algılama sistemlerinin bugüne kadarki en büyük testi olacak.