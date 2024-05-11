Microsoft, uzun süredir üzerinde çalıştığı Xbox mobil oyun mağazası planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirket, bu mağazayı Temmuz ayında başlatmayı planlıyor. Bugün, Bloomberg Teknoloji Zirvesi’nde konuşan Xbox başkanı Sarah Bond, bu planların detaylarını ve Microsoft’un Apple’ın sıkı App Store kurallarından kaçınma stratejisini açıkladı.

İçindekiler Microsoft Xbox Mobil Oyun Mağazası için Tarih Paylaştı

Microsoft Xbox Mobil Oyun Mağazası için Tarih Paylaştı

Bond, “Xbox mobil mağazasına kendi oyun portföyümüzle başlayacağız, böylece Candy Crush gibi oyunların bu deneyimde yer alacağını göreceksiniz, Minecraft gibi oyunlardan bahsediyorum. Web üzerinden başlayacağız ve bunu yapmamızın nedeni, kapalı ekosistem mağazalarının politikalarından bağımsız olarak tüm cihazlardan ve tüm ülkelerden erişilebilen bir deneyim olmasını sağlamak.” ifadelerini kullandı.

Ancak, Bloomberg Teknoloji Zirvesi’ndeki açıklamalarından biraz farklı bir şekilde, Bond daha sonra bir başka internet sitesine yaptığı açıklamada, “Mobil mağazayı bu yıl, mobil oyuncuların en sevdikleri oyun içi öğelerde fırsatlar bulabileceği ve yeni oyunlar keşfedebileceği ilk mobil teklifimizi, oyuncuların her yerden erişebilmesi için web üzerinden başlatacağız. Bu web tabanlı mağaza, kökleri oyuna dayanan güvenilir bir uygulama mağazası oluşturma yolculuğumuzun ilk adımı.” ifadelerini kullandı.

Microsoft’un mobil oyun mağazası, Call of Duty: Mobile ve Candy Crush Saga gibi büyük hitleri içeren çeşitli stüdyoların mobil oyunlarına odaklanacak. Ancak, Bond, şirketin gelecekte iş ortaklarına da genişletebileceği bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yani aslında bu bir oyun mağazasından ziyade casual oyunlar adı verilen günlük oyunları bulabileceğimiz bir mağaza olacak gibi duruyor.

Microsoft’un bu mağazayı sadece web tabanlı olarak başlatması, mevcut mobil oyun mağazalarıyla rekabet etmesini zorlaştırabilir. Ancak, Bond, Microsoft’un bu mağazayı ilerleyen dönemlerde Google ve Apple’ın mobil uygulama mağazalarına gerçek bir rakip olarak konumlandırabileceklerini belirtiyor. Yani ilerleyen dönemde Microsoft Office uygulamaları gibi Microsoft uygulamalarını da Xbox mobil mağazası bünyesinde görebiliriz.

Microsoft, bu yeni mağazayı oluştururken Apple ve Google gibi şirketlerin mobil uygulama mağazalarına yönelik artan eleştirileri de dikkate almış olabilir. Geçtiğimiz yılın başlarında, şirket Activision Blizzard’ı satın aldığını duyurmuş ve bu yeni mağazanın ipuçlarını vermişti. Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer, “Xbox’ı ve içeriklerimizi herkesin erişebileceği her ekranda sunmak istiyoruz” diyerek bu konudaki çabaları aktarmıştı.

Görünen o ki yakın zamanda hem Android hem de iOS platformunda bu uygulama mağazasını deneyebileceğiz. İlk etapta kısıtlı sayıda uygulama ile başlayacak olan bu mağaza, gelecekte hem oyun hem de uygulamalarla genişleyerek Apple App Store ve Google Play Store gibi devlere rakip olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xbox mağazası nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!