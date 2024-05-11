iOS 18 yapay zeka konusunda rakiplerini kıskandıracak. Yeni iOS güncellemesi, Sesli Notlar ve Notlar uygulamalarında yeni ses transkripsiyon özellikleri içerecek. iOS kullanıcıları sesten metne dönüştürme ile artık sesli notlarını çok daha işlevsel olarak kullanabilecek. Apple yapay zeka devrimi yapmaya hazırlanıyor.

iOS 18 Ses Transkripsiyon Özellikleriyle Geliyor: iOS 18 Yapay Zeka ile Sesten Metne Dönüştürecek

Rapora göre, iOS 18’de hem Sesli Notlar hem de Notlar uygulamalarında ses kayıtlarının transkripsiyonlarına, yani metin hallerine erişilebilecek. Ayrıca, Notlar uygulamasının yapay zeka tarafından oluşturulan özetlerle ses kayıtlarındaki önemli noktaları sunabileceği belirtiliyor. Bu özelliklerin iPadOS 18 ve macOS 15 sürümlerinde de bulunması bekleniyor.

Raporlar daha önce Takvim, Anımsatıcılar, Hesap Makinesi ve Notlar uygulamalarının iOS 18’e entegre edileceğini ve güncellemenin yeni Safari özelliklerini içereceğini bildirmişti. iOS 18 için uygulama bazındaki özelliklerin özetlendiği raporda, Apple Music, Mesajlar ve diğer uygulamalar için de yeni özelliklerin beklendiği belirtilmişti.

Apple’ın 10 Haziran’daki WWDC açılış konuşmasında yeni yazılım güncellemelerinin duyurulması bekleniyor. İlk beta sürümlerinin açılış konuşmasının hemen ardından Apple’ın Geliştirici Programı üyelerine sunulması ve Eylül ayında genel olarak yayınlanması bekleniyor.

iPhone 16 yapay zeka destekli ilk iPhone modellerinden olurken, bu cihazlardaki internete bağlı yapay zeka uygulamalarının Apple M2 Ultra ve Apple M4 işlemcilerin kullanıldığı ultra-hızlı sunucularda işlenmesi ve kullanıcılara anlık cevaplar verilmesi bekleniyor. Apple bu yönüyle Samsung Galaxy AI gibi rakiplerine gözdağı verebilir.

Şirketin yapay iOS 18 yapay zeka özellikleri için Google Gemini ve OpenAI GPT gibi yapay zeka motorlarından yararlanmasını da bekliyoruz. Apple cephesinin şimdilik bu konuda görüşmeler yaptığı belirtilse de, ortada kesin bir anlaşma henüz yok gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS notlar uygulamasına gelecek olan bu özellik faydalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!