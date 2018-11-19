Geçtiğimiz günlerde Xbox One ailesine gelen klavye ve fare desteğini Fortnite üzerinden denedik.

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Herhangi bir klavye ve fare ile kullanılabilen bu özellik için tek yapmanız gereken Xbox One cihazınızı güncellemek. Şu anda sadece Fortnite ve Warframe için destekleyenen klavye ve fare deneyimini sizle beraber ilk defa deniyoruz.

UYARI: Klavye ve fare ile oyun oynamak, diğer kontrolcü ile oynayanlara üstünlik sağlamamaktadır. Klavye ve fare ile oyuna girdiğinizde sadece klavye ve fare ile oynayanlar ile eşleşiyorsunuz.

İyi seyirler…

Xbox One’da klavye ve fare ile Fortnite oynadık!