Ubisoft’un efsanevi Assassin’s Creed serisi, Mirage isimli yeni bir macerayla iPhone ve iPad’lere doğru genişliyor. A17 Pro çipiyle güçlendirilen iPhone 15 Pro ve Pro Max’e gelen AAA kalitesindeki oyunlar, şimdiye kadar mobil oyun deneyimini hiç olmadığı kadar zenginleştiriyor. Mirage, bu yeni nesil teknolojiyi kullanarak, oyuncuları Bağdat’ın sokaklarında karanlık sırlar ve unutulmuş adalet arayışlarına sürüklüyor.

Assassin’s Creed Mirage, konsol ve PC platformlarında büyük başarı elde ettikten sonra, şimdi iPhone ve iPad kullanıcıları için de kapılarını açıyor. Oyunun yapımcısı Ubisoft, The Verge aracılığıyla duyurduğu ön sipariş sayfasıyla heyecanı zirveye taşıyor. 6 Haziran’da resmi lansmanı yapılacak olan Mirage, App Store’da 10 Haziran’da yayınlanacak tam da WWDC’nin başlangıcına denk gelecek şekilde.

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Bu yeni macera, Bağdat’ın gizemli sokaklarında geçiyor ve oyuncuları kurnaz bir sokak hırsızı olan Basim’in yolculuğuna çıkarıyor. Basim, ölümcül bir intikam eylemi sonrası kaçarak eski bir örgüte katılır. Ancak, bu sadece başlangıçtır. Gizemli ritüeller ve güçlü ilkelerle dolu bu örgüt, Basim’e benzersiz yeteneklerini geliştirme fırsatı sunar ve onun gerçek doğasını keşfetmesine olanak tanır. Oyuncular, Basim’in kaderini belirleyecek kararlar alacak ve İnanç inancının yeni bir yönünü keşfedecekler.

Assassin’s Creed Mirage, iOS ve iPadOS platformlarında 49,99 dolara satışa sunulacak ve oyunculara Bluetooth kumandalarıyla mükemmel bir oyun deneyimi sunacak. Ayrıca, oyunu ön siparişle satın alanlar, çıkış tarihinde oyunu otomatik olarak indirebilecekler. Üstelik, ilk 90 dakika ücretsiz deneme süresi sunularak oyuncuların oyunu deneyimlemeleri için bir fırsat daha sunuluyor. Bu yaz, Assassin’s Creed Mirage ile mobil oyun dünyasında yeni bir dönem başlıyor.