Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlarının yanı sıra ekosistem ürünleriyle de öne çıkan bir marka. Gerek akıllı saatleri gerekse de tam kablosuz kulaklıkları çok sevilen marka geldiğimiz noktada bugün Galaxy Buds 3 serisi üzerinde çalışıyor. Galaxy Buds 3 Pro batarya özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Galaxy Buds 3 Pro batarya özellikleri nasıl olacak?

Galaxy Buds 3 Pro batarya özellikleri, kulaklıkların TUV sertifikasının alınması ile sızdırıldı. Sızıntıya göre Galaxy Buds 3 Pro batarya tarafında 500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak. Ancak Galaxy Buds 3 Pro bataryasında kulaklıkların batarya büyüklükleri şimdilik bilinmiyor. Şimdilik sadece kutunun bataryası sızdırıldı.

Bir önceki nesil: Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Samsung Galaxy Buds 2 Pro, 10 mm dinamik sürücüye ev sahipliği yapıyor. Bu kulaklığı rakiplerinden ayıran en önemli özelliği çevresel ses özelliğine sahip olması. Buds 2 Pro’nun Dolby Atmos desteği de mevcut. Buds 2 Pro 500 mAh büyüklüğünde bir kutu ile birlikte geliyor. Kulaklıklar kendi başlarına 5 saat, kutu ile birlikte ise 18 saat kullanım süresi sunuyor.

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Bağlantı olarak Bluetooth 5.2 kullanan Buds 2, AAC, SBC ve Samsung Seamless Hi-Fi kodeklerine sahip. Suya dayanıklılık tarafında kulaklık IPX2 sertifikasına sahip. Bu sertifika sayesinde kulaklık neme ve tere karşı dayanıklılık gösteriyor. Sensör tarafında ise kulaklıkların dokunmatik sensör, hall sensörü, hareket sensörü, jiroskop, konuşma algılama sensörüve yakınlık sensörü bulunuyor.