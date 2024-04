İstanbul Park ihalesi bir süredir Türkiye’de motor sporlarıyla ilgilenenlerin gündeminde. İstanbul Park, Intercity ile olan sözleşmesinin bitmesiyle geleceği belirsiz bir döneme girmişti. Ancak bu ayın başında yapılan İstanbul Park ihalesi ile beraberi, 117 milyon dolar bedelle 30 yıllığına pistin kontrolü Can Holding şirketine verilmişti. Ancak, bugün önemli bir gelişme yaşandı ve Can Holding’in ihaleden çekilme kararı aldığına dair iddialar ortaya atıldı. İstanbul Park ihalesini kazanan Can Holding’in geri adım atacağına dair çıkan iddialar yalanlandı. İstanbul Park ihalesi ne oldu? İşte son gelişmeler.

Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci’nin sosyal medya üzerinden aktardığı bilgilere göre, Can Holding’in ihaleye katılmaktan çekildiği ifade edilmişti. Ancak, Habertürk’e yapılan açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Can Grubu’na ait olan Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander, söylentilerin yalan olduğunu vurguladı.

Cander, yaptığı açıklamada, “İhalenin iptali ya da çekilmemiz gibi bir durum söz konusu değil. Pisti önceki dönemde kiralayan şirketin Mayıs ayı içerisinde tahliye sürecini tamamlamasını bekliyoruz. Mayıs ayı içerisinde imzaların atılmasını ve pistin bize teslim edilmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Formula 1 yarışlarının Türkiye’ye geri dönmesine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü ve Can Holding’in 2026’da Formula 1’i Türkiye’ye geri getirmek için çalıştığını da belirtti.

Cander ayrıca, Formula 1 dışında başka motor sporlarının da İstanbul Park’ta organize edileceğini ifade etti. Yani görünen o ki, Can Holding İstanbul Park ihalesinden çekildi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Üst düzey yetkililerden olan Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander’in açıklamalarıyla beraber bu durum ortaya çıkmış oldu.

İhale şartnamesine göre, İstanbul Park’ın kontrolü Can Holding’e devredilecek ve şirketin 2026 yılına kadar Formula 1 yarışlarını Türkiye’ye getirmesi gerekecek. Ayrıca, alışveriş merkezi ve eğlence merkezi gibi tesislerin de yapılması planlanıyor. Bu sayede İstanbul Park eksiksiz bir kompleks haline gelecek.

İstanbul Park ihalesi hakkındaki bu belirsizlik Türkiye’de motor sporlarını yakından takip edenlerin kafasını karıştırmıştı. Son zamanlarda ortaya atılan iddialarla beraber iyice artan bu belirsizlik ikliminde Cander’in açıklamaları İstanbul Park ihalesi hakkında çıkan haberlere son noktayı koydu diyebiliriz. Konu hakkında yeni açıklamalar geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.

