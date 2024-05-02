Çinli teknoloji devi Xiaomi, Xiaomi SU7 isimli ilk otomobilini piyasaya sürmüştü. Dünya genelinde merakla beklenen otomobil, herkes tarafından çok beğenilmişti. Xiaomi otomobilinin ekmeğini yemeye başladı ve devasa hacimde sipariş aldı. Marka Nisan ayı içerisinde ise teslimatlara başladı. Detaylara bakalım.

Nisan ayında Xiaomi’den devasa sayıda Xiaomi SU7 teslimatı!

Xiaomi, 88 binden fazla SU7 siparişi aldı. Marka Haziran ayına kadar 10 bin adet SU7 teslim etmeyi hedefliyordu. Bu hedefleri için Xiaomi, başlangıçta yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olan 720 bin metrekarelik geniş bir fabrikaya büyük yatırım yaptı. Şirket, artan talebi karşılamak için fabrikayı daha da genişletmeyi ve yakın gelecekte toplam kapasiteyi yıllık 300 bin araç olarak hedeflemeyi hedefliyor.

İlginizi çekebilir: En iyi uygun fiyatlı Samsung telefonlar

Marka Nisan ayı içerisinde ise toplamda 7 bin adet Xiaomi SU7 teslimatı gerçekleştirdi. Bu teslimatları ile birlikte marka, Haziran ayı hedefine ulaşmak için sadece 3 bin adet daha teslimat yapmalı. Ancak artan talebe bağlı artırılan üretim sayesinde marka teslimatları umduğundan daha hızlı yapacak gibi görünüyor.