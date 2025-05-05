Xbox Game Pass kaldırılacak oyunlar listesi resmiyet kazandı ve Mayıs ayında önemli yapımlar kütüphaneye veda edecek. Hem Xbox Series hem Xbox One hem de PC kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği bu servis, sürekli olarak oyun rotasyonuna gitmeye devam ediyor. Bu kez kaldırılacak oyunlar, birçok oyuncu için nostaljik ya da yenilikçi deneyimleriyle öne çıkan başlıkları içeriyor. Xbox Game Pass kaldırılacak oyunlar arasında pek çok farklı türde yapımın yer alması dikkat çekiyor. Peki hangi oyunlar kaldırılacak?

Xbox Game Pass Mayıs 2025 kaldırılacak oyunlar neler?

Xbox Game Pass kaldırılacak oyunlar listesi, platformun dinamik içeriğini koruma hedefiyle sürekli olarak güncelleniyor.

Bu kapsamda, Xbox Game Pass Mays ayında kaldırılacak oyunlar listesi şu şekilde:

Brothers: A Tale of Two Sons : Duygusal hikâyesiyle tanınan bu yapım, iki kardeşin unutulmaz yolculuğunu konu alıyor.

: Duygusal hikâyesiyle tanınan bu yapım, iki kardeşin unutulmaz yolculuğunu konu alıyor. Chants of Sennaar : Gizemli atmosferi ve bulmaca temelli oynanışıyla dikkat çekiyor.

: Gizemli atmosferi ve bulmaca temelli oynanışıyla dikkat çekiyor. Dune: Spice Wars : Strateji severlerin favorilerinden olan bu oyun da platforma veda edecekler arasında.

: Strateji severlerin favorilerinden olan bu oyun da platforma veda edecekler arasında. Hauntii : Sanatsal çizimleri ve atmosferik yapısıyla öne çıkan yeni bir yapım.

: Sanatsal çizimleri ve atmosferik yapısıyla öne çıkan yeni bir yapım. Jurassic World Evolution 2 : Dinozor parkı kurma hayali kuranlar için kaçırılmayacak bir simülasyondu.

: Dinozor parkı kurma hayali kuranlar için kaçırılmayacak bir simülasyondu. Little Kitty, Big City : Şehirde kaybolmuş sevimli bir kediyi yönettiğimiz eğlenceli bir deneyim sunuyordu.

: Şehirde kaybolmuş sevimli bir kediyi yönettiğimiz eğlenceli bir deneyim sunuyordu. Planet of Lana : Sanatsal tasarımı ve hikaye anlatımıyla fark yaratan bağımsız bir oyun.

: Sanatsal tasarımı ve hikaye anlatımıyla fark yaratan bağımsız bir oyun. The Big Con: Renkli grafikleri ve aldatıcı hikayesiyle dikkat çeken bir başka indie başlık.

Xbox Game Pass kaldırılacak oyunlar listesindeki bu isimler, birçok kullanıcı için üzücü bir ayrılık olabilir. Ancak Microsoft, oyuncuların bu boşluğu hissetmemesi adına hızla yeni yapımları platforma dahil etmeye başladı.

Özellikle GTA 5, Clair Obscur: Expedition 33, Call of Duty: Modern Warfare 2 gibi ses getiren yapımların yakın zamanda Game Pass’e ekleneceğine dair duyurular, bu geçici vedayı biraz olsun telafi edecek gibi duruyor.

Xbox Game Pass kaldırılacak oyunlar listesinden etkilenecek oyuncular için bir hatırlatma da yapalım. Eğer bu oyunları oynamayı planlıyorsanız, kütüphaneden kaldırılmadan önce indirmeniz ya da satın almanız tavsiye ediliyor. Kaldırılmadan önce oyunları indiren kullanıcılar, Game Pass süresi boyunca oynamaya devam edebiliyor.

Mayıs ayının ikinci yarısında Game Pass’e hangi yeni oyunların ekleneceği ise merakla bekleniyor. Biz de Xbox Game Pass kaldırılacak oyunlar listesine yeni eklenecek oyunları merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce kaldırılacak oyunlar nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!