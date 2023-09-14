Temmuz ayında Microsoft, Xbox Live Gold abonelik hizmetinin yerini Xbox Game Pass Core adlı yeni bir planın alacağını duyurdu. İsim değişikliğine rağmen, yeni planın aylık ücreti hala 79.99 TL olarak kalmış olsa da, birkaç önemli fark var. En önemlisi, Microsoft Games with Gold programını kullanımdan kaldırıyor ve Core abonelerine Xbox Game Pass kütüphanesinden seçilmiş oyunlardan oluşan bir seçki sunuyor. Çarşamba günü Microsoft, Xbox Game Pass Core üyelerinin 14 Eylül’de başladığında erişebilecekleri 36 oyunun tam listesini açıkladı. İşte o liste!



Xbox Game Pass Core Ücretsiz Oyunlarıyla Oyunculara Bayram Ettirecek!

Başlangıçta Microsoft, Xbox Game Pass Core kütüphanesinin 25’ten fazla Xbox Series X/S ve Xbox One oyunu içereceğini söylemişti. Ancak Microsof’un paylaştığı son bilgilerde sürpriz şekilde tam 36 adet harika oyun bulunuyor.

Xbox Game Pass Core’da sunulan ücretsiz oyunlar şu şekilde:

Among Us

Astroneer

Celeste

Dead Cells

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal Standard Edition

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Forza Horizon 4 Standard Edition

Gang Beasts

Gears 5 Game of the Year Edition

Golf with your Friends

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

LIMBO

Ori & the Will of the Wisps

Overcooked! 2

Payday 2: Crimewave Edition

Powerwash Simulator

Psychonauts 2

Slay the Spire

Spiritfarer: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Superliminal

The Elder Scrolls Online

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Unpacking

Vampire Survivors

Bunun oldukça etkileyici bir liste olduğunu söylemek mümkün. Ancak göze çarpan bir eksiklik var, o da son zamanlarından en çok konuşulan oyunu Starfield. Bethesda Game Studios’un bu yeni RPG’sinin Xbox’ın son on yılda gördüğü en önemli oyun olduğu düşünüldüğünde, şirketin bu oyunu daha yüksek Game Pass abonelik katmanlarında sunması o kadar da şaşırtıcı değil. Yine de bu durumun, Perşembe günü otomatik olarak Game Pass Core’a geçecek olan Xbox Live Gold üyelerini hayal kırıklığına uğratacağı kesin.

İyi haber ise Microsoft’un Game Pass Core kütüphanesini yılda iki ila üç kez güncellemeyi planlıyor olması. Starfield’ın lansmanıyla ilgili heyecan azalmaya başladığında, belki Microsoft açık evren uzay RPG’sini Game Pass Core kütüphanesine dahil etmeyi düşünebilir. Ancak bu süre zarfında Starfield’ı oynamak için ya planınızı yükseltmeniz ya da tam ücret ödemeniz gerekiyor.

Xbox Game Pass Core, seçkin oyun kitaplığının yanı sıra çevrimiçi oyun oynama, oyunlarda ve DLC’lerde fırsatlar ve indirimler ve belirli oyunlar için Ücretsiz Oyun Günlerine erişim gibi özellikler de sunuyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Game Pass Core nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!