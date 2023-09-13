Apple cephesi, geçtiğimiz gün düzenlenen etkinlikte tanıtılan iPhone 15 ile ortalığı birbirine katmışken, 2020 yılından şirketin eski sevgilisi iPhone 12’ler inanılmaz bir sorunla karşı karşıya kaldı. Fransız hükümetinin radyasyon seviyelerini düzenlemekle yetkili kurumu ANFR, Apple’ı iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’nun satışlarını yasaklama planları olduğu konusunda bilgilendirdi. Fransa radyasyon endişesi yüzünden iPhone 12 serisini yasaklamayı düşünüyor!

Fransa’da iPhone 12 Satışı Radyasyon Sorunu Yüzünden Yasaklanıyor!

ANFR, bu kararı, söz konusu telefonların aşırı düzeyde radyo dalgası yaydığına dair yapılan bir araştırmaya dayandırıyor. Araştırma sonuçlarına göre, bu telefonlar yakın mesafeden kilogram başına 1,5 watt’a kadar radyo dalgası yayıyor. Bu değer, Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu tarafından belirlenen kilogram başına 1 watt sınırının oldukça üzerinde.

ANFR, bu yüksek radyasyon seviyelerinin insan sağlığına zarar verebileceği endişesiyle iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’nun satışının yasaklanmasına planlıyor. Ancak Apple, bu karara itiraz ederek telefonlarının güvenlik standartlarına uygun olduğunu savunuyor. Şirket, tüm gerekli güvenlik normlarına uyduklarını ve bu nedenle yasağın gereksiz olduğunu belirtti.

Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu’nun belirlediği sınırlar, radyo dalgası maruziyeti için kabul edilebilir seviyeleri yansıtıyor. Ancak bazı uzmanlar, bu sınırların hala insan sağlığına zarar verebilecek kadar yüksek olduğunu ve düşük seviyedeki radyo dalgalarının bile olumsuz etkilere yol açabileceğini iddia ediyor.

Bütün bunlar yüzünden Apple’ın iPhone 12 serisi hakkındaki bu iddiaların oldukça ciddi olduğunu söylemekte fayda var. Apple’ın ANFR kararına itirazıyla ilgili nasıl bir sonuç çıkacağı henüz net değil. Ancak bu olay, teknoloji şirketlerinin ürünlerinin radyasyon emisyonlarına ilişkin daha sıkı denetlenmesi gerekliliğini gündeme getirebilir.

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