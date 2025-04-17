Son bir yıldır akaryakıt zamları gündemde. İnsanlar zam gelmeden bir gün önce petrol istasyonlarına akın edip akaryakıt alıyorlar. Hatırlar mısınız bilmiyorum, 2023 yılında bunun çok üst düzey bir versiyonu yaşanmıştı. Bir kullanıcı 27 yıllık PS Plus aboneliği almıştı.

27 yıllık PS Plus aboneliği alan adam

Kullanıcı bunu,

“27 yıllık plus premium aldım. ‘Şimdi almadığım için sonra çok pişman olacağım.’ diye diye batacağım sanırım :)”

sözleriyle açıklamıştı.

Alay konusu haline gelen kullanıcının yatırımının mantıklı olduğunu geçtiğimiz günlerde gelen PS Plus zamları ile birlikte görmüş olduk.

27 Yıllık Abonelikle Kullanıcı Ne Kadar Kar Etti

PS Plus senelik aboneliği, dün gelen zam ile 4260 TL oldu. 2023 yılında 27 yıllık PS Plus aboneliği alan bir kişi 12.420 TL ödemişti. Şu anda herhangi bir kullanıcı 27 yıllık abonelik almak isterse 115.020 TL ödemek durumunda kalacak.

Yani kullanıcı 102.600 TL kar etmiş durumda. Kar kısmını para olarak değil de kullanım süresi olarak hesaplayacak olursak kullanıcı şu anda 12.420 TL ile sadece 2 senelik abonelik alabiliyor. Yani kullanım süresi bazında kullanıcı 25 yıllık bir kar elde etmiş.

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Siz 27 yıllık PS Plus aboneliği hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.