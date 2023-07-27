X, reklam verenlere ayda 1.000 dolar harcamalarını veya doğrulama durumunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmalarını söylüyor.

Twitter’ın X’e dönüşümü sırasında, şirketin karını artırmak için reklam verenlere sert bir yaklaşım benimsediği bildiriliyor. Bu ayın başlarında yapılan raporlar, Twitter’ın gelirinin inanılmaz bir %50 azaldığını öne sürdü. The Wall Street Journal’a göre, şirketin gelirini artırmak için son stratejisi, markalardan platformda doğrulanmış durumlarını korumak için en az ayda 1.000 dolar harcamalarını istemek.

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The Wall Street Journal’ın raporuyla ilgili bir tweet’e yanıt olarak, Musk, “orta derecede yüksek” maliyetin, platformda “milyonlarca hesap” oluşturan dolandırıcıların sayısını azaltmaya yardımcı olmak için bir önlem olduğunu belirtiyor. Musk, markaların alternatif olarak şirketin doğrulanmış kuruluş rozeti için ayda 1.000 dolar ödemeyi tercih edebileceğini ekledi.

Twitter’ın zararlarını azaltmanın yollarını aradığı açıkça görülüyor ve şirketin temel gelir kaynağı reklamcılık. The Wall Street Journal ayrıca Twitter’ın bazı reklam yuvalarının fiyatlarını düşürdüğünü bildiriyor. Örneğin, Twitter, tüm yeni rezervasyonlara 31 Temmuz’a kadar %50 indirim sunuyor. Şirket, bu indirimlerin amacının reklamverenlere spor etkinlikleri gibi “kritik anlarda erişim kazanmalarına” izin vermek olduğunu iddia ediyor.

Aylık 1,000 dolarlık ücret, büyük markalar için muhtemelen bir sorun olmayacak olsa da, bu yeni değişiklik küçük işletmeleri etkileyebilir. Küçük işletmeler, bu ek bütçeyi ayırmak istemeyebilir veya buna sahip olmayabilir.