Fransa’nın köklü içecek markalarından biri olan Perrier, tüketicilerin güvenini sarsabilecek ciddi bir krizle karşı karşıya. Perrier maden suyu, bazı ürünlerinde dışkı kaynaklı bakterilere rastlanmasıyla gündemde. Bu gelişmeler, Perrier’in doğal mineralli su etiketiyle pazarlama yapma hakkının iptal edilmesini gündeme getirdi.

Perrier sağlık raporları tüketicileri endişlendirdi!

Fransa’nın Vergeze kasabasında üretilen 75 cl’lik Perrier maden suyu şişelerinde dışkı yoluyla bulaşabilen enterobakterilere rastlandığı açıklandı. Bölgesel sağlık ajansı ARS Occitanie’nin hazırladığı raporda, üretimin yapıldığı kuyuların artık gerekli hijyen standartlarını karşılamadığı ve “orijinal saflığını yitirdiği” ifade edildi.

Perrier’in bağlı bulunduğu Nestlé Waters ise ürünlerin tamamen güvenli olduğunu savunarak, bu durumun üretim hattında yaşanan teknik bir müdahaleden kaynaklandığını belirtti. Uzmanlar, kullanılan 0,2 mikron filtrelerin bakterilerin geçişini engellemede yetersiz kaldığını ve geçmişte yaşanan benzer durumların da bu krizi tetiklediğini vurguluyor.

Geçtiğimiz yıl yaşanan Perrier krizinde iki milyon şişenin imha edilmesi de benzer sağlık endişelerinin geçmişte de yaşandığını gösteriyor. Perrier maden suyu skandalı sadece Fransa’da değil ithalat yapan ülkelerde de dikkatle takip ediliyor.

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