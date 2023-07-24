Popüler sosyal medya platformu Twitter’ın CEO’su Elon Musk, daha önce yaptığı duyuruda Twitter’ın klasik “kuş” logosunu değiştireceğini ve yerine “X” harfini kullanacaklarını açıklamıştı. Kullanıcılar merakla bekledikleri bu değişimi sonunda gördüler. Artık Twitter’ın logosu, ikonik kuşun yerine bir “X” harfi ile temsil ediliyor. Adam koskoca Twitter’ı oyuncağı yaptı yahu!

Elon Musk Twitter ile Kedinin Fareyle Oynadığı Gibi Oynuyor!

Elon Musk’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurulan bu değişim sosyal medyada gündem oldu. Musk, “Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz.” şeklinde bir açıklama yaparak değişimin müjdesini vermişti.

Aynı zamanda Twitter için kullanılacak olan yeni logonun görseline de yer veren Musk, “Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi.” ifadelerini kullanmıştı. Kullanıcıların büyük bir merakla beklediği bu değişim sonunda gerçekleşti ve Twitter’ın logosu “X” harfiyle değişti. Elon Musk’ın kendi Twitter hesabındaki profil fotoğrafını da bu yeni logoyla değiştirdiği gözlemlendi.

Bu değişimin ardından ise Twitter’ın adının da değişeceği söylentileri yayılmaya başladı. Henüz resmi bir açıklama olmasa da, sosyal medya platformu için yeni bir isim düşünüldüğü yönünde de spekülasyonlar var. Musk zaten böyle bir şey yapılacağını da açıklamıştı.

Elon Musk, “X” markası altında Twitter’ı bir “her şey uygulaması” haline getirmek istediğini belirtiyor. Ancak detaylı bir açıklama yapmamış olsa da, bu vizyonun Çin’de popüler olan WeChat gibi uygulamalara benzer bir şekilde sosyal ağdan ödeme ve alışveriş gibi farklı alanları kapsayacağı düşünülüyor.

Elon Musk’ın liderliğindeki bu radikal değişim adımı, Twitter’ın geleceği ve marka stratejisi açısından önem taşıyor. Musk’ın yenilikçi ve dönüştürücü yaklaşımı, sosyal medya platformunun popülaritesini ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor olabilir.

Twitter kullanıcıları, “X” logosu ve olası yeni isimle ilgili görüşlerini sosyal medyada paylaşmaya başladılar. Kimileri değişime olumlu tepkiler verirken, bazıları da alıştıkları ve sevdikleri “kuş” logosunun değişmesine üzüldüklerini dile getiriyorlar.

Sonuç olarak, Twitter’ın logosunun “X” harfiyle değişmesi sosyal medya dünyasında büyük yankı uyandırdı ve kullanıcılar şimdi markanın adındaki olası bir değişimi merakla bekliyorlar. Elon Musk’ın sosyal medya devini nasıl şekillendireceğini görmek ilginç olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter’ın yeni adı nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!