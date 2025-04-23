Çinli teknoloji devi Realme, merakla beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonu Realme GT 7‘yi resmi olarak duyurdu. Sektördeki dengeleri değiştirecek gibi görünen bu yeni cihaz, sunduğu üst düzey özelliklere rağmen, “uygun fiyatlı amiral gemisi” etiketiyle dikkat çekiyor. Teknoloji meraklılarının yakından takip ettiği Realme GT 7, güçlü performansı ve şık tasarımıyla öne çıkmayı hedefliyor.

Realme GT 7 fiyatı ve özellikleri

Realme GT 7, etkileyici bir görüntü deneyimi sunan 6,78 inç büyüklüğünde, 1,5K çözünürlüğe sahip bir OLED ekranla geliyor. Bu ekran, 144Hz yenileme hızı ve 2600Hz dokunmatik örnekleme hızı sayesinde akıcı ve hızlı bir kullanım vadediyor. %100 DCI P3 renk gamı ve 6500 nit tepe parlaklığı ile canlı ve parlak görüntüler sunan cihaz, 4608Hz PWM karartma özelliğiyle de göz sağlığını ön planda tutuyor. Gücünü MediaTek’in en yeni ve en güçlü işlemcisi olan Dimensity 9400+’dan alan Realme GT 7, 3nm teknolojisiyle üstün bir performans sergiliyor. Bu güçlü yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama eşlik ediyor, böylece uygulamalar ve dosyalar arasında hızlı geçişler ve yüksek depolama hızları mümkün hale geliyor.

Enerji ihtiyacını karşılamak üzere 7.200mAh gibi oldukça büyük bir bataryayla donatılan Realme GT 7, 100W kablolu hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede tam şarja ulaşabiliyor. Fotoğraf tutkunları için arka tarafta 50MP çözünürlüğünde Sony IMX896 ana kamera ve 8MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Ön tarafta ise net ve kaliteli selfieler için 16MP bir kamera yer alıyor. Kutudan Android 15 işletim sistemi ve Realme UI 6.0 özel arayüzüyle çıkan Realme GT 7, güncel bir yazılım deneyimi sunuyor. Ayrıca IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık, Bluetooth 5.4, ekran içi ultrasonik parmak izi okuyucusu, kızılötesi sensör ve stereo hoparlörler gibi diğer önemli özellikler de cihazda mevcut.

Realme GT 7 Teknik Özellikleri

Ekran: 6.78 inç OLED, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 2600Hz dokunmatik örnekleme hızı, %100 DCI P3, 4608Hz PWM karartma, 6500 nit tepe parlaklığı

6.78 inç OLED, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 2600Hz dokunmatik örnekleme hızı, %100 DCI P3, 4608Hz PWM karartma, 6500 nit tepe parlaklığı İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+ (3nm)

MediaTek Dimensity 9400+ (3nm) RAM: LPDDR5X

LPDDR5X Depolama: UFS 4.0

UFS 4.0 Arka Kamera: 50MP Sony IMX896 (ana), 8MP (ultra geniş açı)

50MP Sony IMX896 (ana), 8MP (ultra geniş açı) Ön Kamera: 16MP

16MP Batarya: 7200mAh, 100W kablolu hızlı şarj

7200mAh, 100W kablolu hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı Realme UI 6.0

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 Diğer Özellikler: IP68 + IP69, Bluetooth 5.4, ekran içi ultrasonik parmak izi okuyucusu, kızılötesi sensör, stereo hoparlörler

Realme GT 7 Fiyatlandırması ve Seçenekleri

Realme GT 7, Mavi, Beyaz ve Siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Ayrıca farklı depolama ihtiyaçlarına yönelik beş ayrı konfigürasyon bulunuyor:

12GB + 256GB – 355 ABD Doları

16GB + 256GB – 396 ABD Doları

12GB + 512GB – 410 ABD Doları

16GB + 512GB – 451 ABD Doları

16GB + 1TB – 519 ABD Doları

Realme GT 7‘nin ilk satışları, Çin’de 29 Nisan 2025 tarihinde resmi olarak başlayacak. Global pazarda ne zaman satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Ancak sunduğu özellikler ve fiyatlandırma göz önüne alındığında, Realme GT 7‘nin uluslararası pazarda da büyük ilgi görmesi bekleniyor.

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Siz Realme GT 7 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.