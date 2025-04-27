Xiaomi, merakla beklenen yeni tablet modelleri Pad 7 ve Xiaomi Pad 7 Pro‘yu geçtiğimiz Mart ayında küresel lansman ile tanıtmıştı. Ancak lansman sırasında cihazların ne kadar süreyle yazılım güncellemesi alacağına dair net bir bilgi paylaşılmamıştı. Kısa süre önce Xiaomi’nin Ürün Güvenlik Merkezi’ne eklediği bilgilerle bu belirsizlik ortadan kalktı. Peki Xiaomi Pad 7 Pro kaç yıl güncelleme alacak? Xiaomi Pad 7 kaç yıl güncelleme alacak? İşte merak edilen soruların cevapları!

Xiaomi Pad 7 Pro kaç yıl güncelleme alacak?

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Xiaomi Pad 7 Pro, yalnızca iki büyük Android güncellemesi alacak ve bu da cihazın en fazla Android 17 sürümüne yükseleceği anlamına geliyor. Güvenlik yaması desteği ise 2028 yılına kadar sürecek, yani toplamda üç yıllık bir güvenlik yaması garantisi sunuluyor.

Xiaomi Pad 7 kaç yıl güncelleme alacak?

Xiaomi Pad 7 için marka, tam dört büyük Android güncellemesi vadediliyor, bu da cihazın Android 19 sürümüne kadar güncel kalacağını gösteriyor. Üstelik güvenlik yaması desteği de 2031 yılına kadar devam edecek, yani kullanıcılar altı yıl boyunca güvenlik güncellemelerinden faydalanabilecek. Bu durum, Xiaomi Pad 7 Pro kullanıcıları için hayal kırıklığı yaratabilir.

Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7’den Daha Az Güncelleme Alacak!

Xiaomi’nin güncelleme politikası detaylarına göre, daha yüksek fiyat etiketine ve güçlü Snapdragon 8s Gen 3 yonga setine sahip olan Xiaomi Pad 7 Pro modeli, şaşırtıcı bir şekilde standart model Xiaomi Pad 7‘ye kıyasla daha kısa süreli bir yazılım desteği alacak.

Xiaomi’nin neden Xiaomi Pad 7 Pro için böyle bir strateji izlediği ise merak konusu. Donanımsal farklılıklar veya pazar segmentasyonuna yönelik özel bir strateji bu kararın arkasında olabilir. Ancak sebep ne olursa olsun, daha güçlü ve pahalı bir model olan Xiaomi Pad 7 Pro‘nun yazılım desteği konusunda geride kalması, potansiyel alıcılar için önemli bir değerlendirme kriteri olacaktır.

Standart Pad 7 modeli dört yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi ve altı yıl güvenlik yaması alırken, daha üst segmentte konumlanan Xiaomi Pad 7 Pro için bu süreler sırasıyla yalnızca iki yıl işletim sistemi ve üç yıl güvenlik yaması ile sınırlı tutulmuş. Bu durum, premium bir cihaz olan Xiaomi Pad 7 Pro‘nun uzun ömürlülüğü ve ikinci el değeri açısından soru işaretleri doğuruyor. Kullanıcılar genellikle daha pahalı modellerden daha uzun süreli destek beklerler.

Cihazların kullanım ömrünü doğrudan etkileyen yazılım güncellemesi ve güvenlik yaması desteği, günümüz teknoloji dünyasında büyük önem taşıyor. Özellikle Xiaomi Pad 7 Pro gibi iddialı modellerde sunulan destek süresinin kısalığı, kullanıcı deneyimini ve marka algısını olumsuz etkileyebilir.

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Siz Xiaomi Pad 7 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.