Elon Musk’un platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı önemli duyuru, kullanıcılar arasında büyük yankı uyandırdı. Musk, perşembe günü yaptığı açıklamada, 2.500’den fazla doğrulanmış takipçisi olan “X hesapların” Premium özelliklerini ücretsiz olarak alacaklarını belirtti. Ayrıca, 5.000’den fazla takipçisi olan hesapların da X Premium+ özelliklerinden ücretsiz olarak yararlanabileceğini duyurdu. Bu, platformun para kazanma stratejisinde ve kullanıcı katılımını artırma çabalarında önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

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Ancak, bu avantajların otomatik olarak tüm büyük takipçi tabanlarına sunulmayacağını vurgulamak önemlidir. Kullanıcıların, takipçi listelerindeki en az 2.500 hesabın Basic, X Premium veya X Premium+ aboneliklerine sahip olması gerekecek. Aynı şekilde, ücretsiz Premium+ hesabı için ise listenizdeki takipçilerin 5.000’den fazlasının bu planlara abone olması gerekecek.

Musk’un duyurusu, X platformundaki kullanıcılar arasında karışık tepkilere neden oldu. Kimi kullanıcılar açıklama talep ederken, diğerleri ise detayları anlamak için daha fazla bilgi istedi. Özellikle, Musk’un, X’in içerik oluşturuculara özel içerik erişimi sunan ücretli bir özellik olan doğrulanmış takipçilerden mi yoksa abonelerden mi bahsettiği konusunda belirsizlikler ortaya çıktı.

Açık kaynak analist Oliver Alexander’ın verdiği bilgilere göre, platformdaki sadece dört hesabın 5.000’den fazla takipçiye sahip olduğu, sekizinin ise 2.500’ün üzerinde takipçiye sahip olduğu belirtildi. Bu durum, Elon Musk da dahil olmak üzere sadece bir avuç kişinin abonelik ücretlerinden tasarruf edebileceği anlamına geliyor.

Premium ve Premium+ abonelikleri, X platformunda çeşitli avantajlar sunuyor. Bu avantajlar arasında GrokAI erişimi, mavi onay işareti, gönderileri düzenleme, daha uzun gönderiler ve video yüklemeleri gibi özellikler bulunuyor. Premium abonelik, reklamları azaltırken, Premium+ abonelik ise reklamsız bir deneyim sunuyor.

Elon Musk, X’i Ekim 2022’de satın aldığından bu yana, kullanıcıları abone olmaya teşvik ederek geliri artırmayı hedefliyor. Eskiden kullanılan doğrulama programını sonlandırarak ve mavi onay özelliği için ücretli bir abonelik getirerek bu hedef doğrultusunda adımlar atmıştı. X, değişikliklerin nedenlerini henüz resmi olarak açıklamamış olsa da, Musk’un kararının platformun abonelik modelini ve kullanıcı katılımını yeniden canlandırmayı amaçladığı açıkça görülüyor.