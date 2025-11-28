Son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri hiç kuşkusuz X Premium oldu. Peki platform için neden herkes bu kadar heyecanlı? Bu dev indirim Türkiye’de kullanıcı alışkanlıklarını değiştirir mi? Üstelik yalnızca fiyat değil, sunulan avantajlar da merak konusu… Detaylara geçmeden önce söyleyelim: X Premium abonelerinin yüzünü güldürecek çok şey var.

X Premium aboneliklerine şok indirim kampanyası!

X Premium abonelik sistemi, 3. yıl dönümüne özel dev bir kampanya başlattı ve Türkiye kullanıcılarını adeta sevindirdi. Platform, hem X Premium hem de X Premium+ paketlerinde ciddi fiyat düşüşüne giderek özellikle mavi tik almak, daha fazla görünürlük kazanmak veya içerik üretiminden gelir elde etmek isteyenlere büyük bir fırsat sundu. Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı olan mikroblog devi, bu kampanyayla abonelik bariyerini önemli ölçüde aşağı çekti.

Resmî açıklamaya göre kampanya kapsamında X Premium paketini satın alan kullanıcılar ilk ay yalnızca 50 TL, sonraki aylarda ise 150 TL ödeyerek aboneliğini sürdürebilecek. Daha geniş özelliklere sahip olan Premium+ paketinde ise ilk ay fiyatı 399 TL, diğer aylarda ise 1.450 TL olarak belirlendi. Özellikle içerik üreticilerinin gelir elde etmesine olanak tanıyan bu sistem, fiyatların düşmesiyle birlikte çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeye başladı.

Kampanyanın ne kadar süreceği de platformun kullanıcıları için büyük önem taşıyor. Şirket, indirimli abonelik döneminin yalnızca Premium sisteminin 3. yıl kutlamalarına özel olduğunu ve bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 5 Aralık tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiğini açıkladı. Bu tarihten sonra eski fiyatlandırmaya geri dönülecek.

X Premium abonelikleri neler sunuyor?

Premium

₺50,00 (ilk ay) — Sonrasında aylık ₺150,00

Onaylı onay işareti

Grok’ta daha yüksek limitler

Öne çıkarılan yanıtlar

Gönderi yayınlayarak para kazanma

Zaman akışlarında daha az reklam

İçerik Üreticisi Abonelikleri

X Pro

Gelişmiş istatistikler

Media Studio

Premium+

₺399,00 (ilk ay) — Sonrasında aylık ₺1.450,00

Tamamen reklamsız

SuperGrok (Yeni)

Kullanıcı Adı Pazar Yeri (Yeni)

En yüksek yanıt öne çıkarma

Radar Gelişmiş Araması

Makale yazma

Özellikle Türkiye’de ekonomik koşullar göz önüne alındığında, platformun Premium ve Premium+ aboneliklerine gelen bu indirimin kullanıcıların platform deneyimini doğrudan etkilemesi bekleniyor. Mavi tik sahibi olmak, gönderilerin daha geniş kitlelere ulaşması ve içeriklerden para kazanma avantajları Türkiye’de genç kullanıcılar arasında büyük ilgi görüyor.

Kampanya sosyal medyada da hızla yayılırken, “Bu fiyata abonelik alınır mı?” tartışmaları gündeme oturdu. Sınırlı süreli bu indirimin, özellikle aktif paylaşım yapan kullanıcılar arasında abonelik oranlarını ciddi oranda artıracağı düşünülüyor. Şirket ise kampanya sonrası kullanıcı davranışlarını yakından izleyecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? X Premium aboneliklerinde yapılan bu dev indirimin Türkiye’de sosyal medya kullanımını nasıl etkileyeceğini değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!