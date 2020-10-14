WordPress bu hafta, kullanıcıların tüm WordPress blog gönderilerini “sadece iki ekstra tıklama ile” tweet başlıkları olarak yeniden yayınlamalarını sağlayacak yeni işlevler ekledi.

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WordPress twitter bağlantısı avantajları nedir?

Süreç aslında WordPress blog gönderinizi bir tweet dizisine dönüştürecektir. Gönderinize eklediğiniz tüm resimler veya videolar, orijinal yayınınızın neresine yerleştirildiklerine bağlı olarak ileti dizisine eklenecek ve ayrıca tweet’inizi paylaşmadan önce tweetlerinizin yayınınızı nerede böleceğini de görebileceksiniz.

Bazı insanlar tweet başlıklarını sever ve size içeriğinizi tanıtmak ve platformda sohbeti ateşlemek için başka bir yol sağlayabilir. Ancak, Twitter’ı insanları WordPress bazlı web sitenize geri çekmek için kullanmak yerine, ilgili ölçümleri değerlendirebileceğiniz, stratejik yönü belirleyebileceğiniz, hedef kitlenizden para kazanabileceğiniz vb. etkinliklere yönelebilirsiniz.İnsanlar yazılarınızı direkt Twitter üzerinden okuyabilecek. Bunun değerli olup olmadığını gerçekten bilmiyoruz. Ancak son derece ilgili bir Twitter topluluğunuz varsa ve içeriğinize erişiminizi yeni bir şekilde artırmak istiyorsanız, işe yarayabilir. Twitter genel olarak yönlendirme trafiğini yönlendiren harika bir araç değil. Bu yüzden belki bu site ziyaretçileri açısından çok fazla kaybetmeden içerik katılımını en üst düzeye çıkarmak için iyi bir yol olabilir. Aslında tersinin faydalı olabileceği daha muhtemel görünüyor – Twitter ileti dizilerinizi blog gönderilerine dönüştürme seçeneği. Bu da mümkündür.

Yani, dikkate alınması gereken bir şey; ve aynı zamanda insanların beslemelerinde görünen uzun süredir devam eden tweet başlıklarını görmeye başladığınızda akılda tutulması gereken bir şey. Ancak kapasite şu anda her iki şekilde de kullanılabilir. Diğer WordPress haberlerinde hem Facebook hem de Instagram, 24 Ekim’den itibaren platform sitelerindeki gömülü içerik desteğini kaldırıyor. Bu, sitenize daha önce bir Facebook veya Instagram gönderisi yerleştirdiyseniz, Facebook geliştirici hesabınız olmadığı sürece muhtemelen iki hafta içinde çalışmayı bırakacağı anlamına geliyor.