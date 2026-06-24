ASUS Republic of Gamers (ROG), 20. yılını 23 Haziran’da Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlediği özel bir etkinlikle kutladı. Tayvan’ın ardından ROG 20. yıl kutlamalarına ev sahipliği yapan ilk ülke Türkiye oldu. Markanın bu özel dönüm noktası için hazırladığı Edition 20 koleksiyonu tanıtıldı. Etkinlikte; donanım, sistemler, çevre birimleri ve oyuncu deneyimleri alanındaki yeni nesil çözümler sergilendi.

ROG’nin 20 yıllık yenilikçilik yolculuğunu temsil eden Edition 20 koleksiyonu, geleceğe yönelik yeni bir dönemin habercisi olarak öne çıkıyor. Koleksiyon; üstün performans, entegre tasarım ve oyuncu odaklı yaklaşım üzerine inşa edildi.

Edition 20, alternatif renk tasarımı ve son teknoloji yeniliklerle öne çıkan sınırlı sayıda üretilmiş özel bir seri. Tasarım dili; ROG Black, ROG Red, Crystal Lens ve Radiant Gold unsurlarını bir araya getiriyor.

Kendi sistemini kurmak isteyenler için geliştirilen bileşenler; güçlü enerji iletimi, gelişmiş termal çözümler ve dikkat çekici tasarım sunuyor.

ROG Crosshair X870E Edition 20, entegre AIO soğutma mimarisi ve tam genişlikte bakır termal tasarımı ile öne çıkan amiral gemisi anakart. CPU ve VRM’i aynı anda soğutabilen ROG Ryujin Edition 20 çözümü ile geliyor.

ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20, üzerinde kavisli AMOLED ekran, gerçek zamanlı sistem verileri ve 800W’a kadar güç çekimi sunan üst seviye ekran kartı.

ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20, 4 adet RTX 5090 destekleyen, GaN MOSFET bileşenli 3000W güç kaynağı.

ROG GR20 Edition 20, açık çerçeveli, modüler yapısıyla premium PC kasası olarak konumlanıyor.

Rekabetçi oyuncular için geliştirilen seride:

ROG NUC 16 Edition 20, sadece 3 litrelik kompakt kasa içinde RTX 5090 Laptop GPU, DLSS 4.5 ve QuietFlow soğutma sistemi sunuyor.

Oyun deneyimini tamamlayan ürünler arasında:

ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20, 540 Hz QHD / 720 Hz HD, 0.02 ms tepki süresi sunan üst düzey oyuncu monitörü.

ROG Rapture GT-BE98 Pro Edition 20, Wi-Fi 7, 30 Gbps hız, 320 MHz bant genişliği ve MLO desteği ile dikkat çekiyor.

Oyuncu ekipmanları tarafında:

ROG Azoth Extreme Edition 20, OLED ekran, karbon fiber plaka ve 24 ayar altın detaylar ile premium klavye deneyimi sunuyor.

ROG Keycap Mystery Box Edition 20, koleksiyonluk sürpriz tuş kapakları içeriyor.

ROG Harpe II Extreme Edition 20, 65K sensör, 8K kablosuz, 100 milyon tıklama ömrü ile e-spor odaklı fare.

ROG Destrier Edition 20, robotik tasarım, premium malzemeler ve siyah-altın renk kombinasyonu ile dikkat çeken oyuncu koltuğu.