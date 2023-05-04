Ülkemizde 14 Mayıs Pazar günü gerçekeştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimine kısa bir süre kala Twitter’dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Twitter, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na resmi devlet görevlilerine verilen gri tik işaretini verdi. Elon Musk 14 Mayıs seçimlerini kafasında bitirmiş olabilir!

Kemal Kılıçdaroğlu Gri Tike Kavuştu!

Twitter, gri tiki “Hesabın bir devlet kurumunu veya yetkilisini ya da çok taraflı bir kuruluşu temsil ettiğini gösterir.” şeklinde açıklamış durumda. Şu an ülkemizin bakanlarında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hesabında gri tik yer alıyor.



Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hesabının da gri tike kavuşması kısa sürede ülke gündeminin üst sıralarına taşındı. Twitter’ın bu hamlesi, Elon Musk’ın seçimi kafasında bitirdiği ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu ülkemizin yeni Cumhurbaşkanı olarak gördüğü şeklinde yorumlandı.

Twitter Türkiye ekibinden ya da Elon Musk’tan ise konu hakkında bir açıklama gelmiş değil. Mevcut hükümette yer alan isimlerin bu değişikliğe itiraz etmesi muhtemel. Twitter da ilerleyen günlerde gri tikin neden Kemal Kılıçdaroğlu’na verildiği konusunda bir açıklama yapabilir.

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde 24 saat içerisinde iki kez profil resmini değiştirdiği için mavi tikini kaybetmişti. Bir süre mavi tikini kaybeden Kılıçdaroğlu, şimdi çok daha güçlü bir anlama sahip olan gri tik ile geri döndü.

Twitter’ın seçime günler kala yaptığı bu hamle, çok konuşulacak gibi görünüyor. Videoları sosyal medyada izlenme rekorları kıran Kemal Kılıçdaroğlu’nun gri tik alması beklenmedik bir hareket oldu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter bu hamlesiyle bir mesaj mı veriyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!