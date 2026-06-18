HONOR Magic8 Pro, markanın amiral gemisi segmentindeki en güncel modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. Cihazın öne çıkan noktalarından biri tasarım ve dayanıklılık tarafı. IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarına sahip olan telefon, suya ve toza karşı yüksek seviyede koruma sunuyor. Fiber glass arka kapak kullanılması ağırlık ve dayanıklılık açısından bazı avantajlar sağlarken, çizilmeye karşı daha dayanıksız olması ise dikkat çeken detaylardan biri. Buna karşın ekran tarafında 120 Hz LTPO OLED panel, Dolby Vision desteği, 4320 Hz PWM karartma ve yüksek parlaklık değerleriyle oldukça kapsamlı bir donanım sunuyor.

Performans tarafında HONOR Magic8 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alıyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesi günümüz kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede. Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile gelen cihaz, yapay zeka özelliklerini sistem geneline yaymaya çalışırken 5 yıllık güncelleme desteği de uzun vadeli kullanım açısından önemli bir avantaj oluşturuyor. Günlük kullanım, çoklu görev performansı ve yüksek grafik gücü gerektiren uygulamalarda herhangi bir darboğaz yaşatmayan bir donanım paketi sunuyor.

Kamera sistemi ise HONOR Magic8 Pro’nun en güçlü olduğu alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Ana kamerada kullanılan 50 MP Omnivision OV50H sensör, optik görüntü sabitleme desteğiyle birlikte görev yapıyor. 200 MP çözünürlüğündeki telefoto kamera ise 3.7 kat optik yakınlaştırma sunarken, yapay zeka destekli işleme teknolojileriyle özellikle uzak mesafe çekimlerinde iddialı sonuçlar vermeyi hedefliyor. Ultra geniş açı kamera ve 50 MP ön kamera da sistemin diğer tamamlayıcı parçaları arasında yer alıyor. 4K 120 FPS video kaydı, lensler arasında geçiş desteği ve gelişmiş sabitleme sistemi, video tarafında da cihazı güçlü rakiplerden biri haline getiriyor.

Batarya tarafında 7100 mAh kapasiteli silikon karbon pil dikkat çekiyor. Bu kapasite günümüz amiral gemisi telefonlarının önemli bir kısmının üzerinde yer alırken, 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteği de kullanım deneyimini tamamlıyor. Ters kablolu ve kablosuz şarj özellikleri sayesinde telefon farklı senaryolarda ek kullanım avantajları sunabiliyor. Stereo hoparlör sistemi de multimedya deneyimini destekleyen unsurlar arasında bulunuyor.

Peki HONOR Magic8 Pro alınır mı? Bu sorunun cevabı büyük ölçüde fiyat seviyesine bağlı. Telefonun çıkış fiyatı 76.999 TL iken güncel olarak 67.999 TL seviyelerine gerilemiş durumda. Ancak aynı fiyat bandında Xiaomi 17, Xiaomi 17T Pro, Samsung Galaxy S26+ ve hatta Samsung Galaxy S25 Ultra gibi oldukça güçlü alternatifler bulunuyor. Ayrıca HONOR 600 Pro’nun daha düşük fiyatla satılması da değerlendirilmesi gereken bir detay. Bu nedenle HONOR Magic8 Pro teknik özellikleriyle üst düzey bir amiral gemisi deneyimi sunmasına rağmen, satın alma kararında rakip modeller ve güncel kampanyalar mutlaka karşılaştırılmalı. Özellikle aksesuar ekosistemi ve marka desteği konusunda rakiplerinin gerisinde kalabilmesi, karar aşamasında göz önünde bulundurulması gereken unsurlar arasında yer alıyor.

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