Genel
Windows 10 Güncellemesi Alt+Tab Kısayolunu Bozdu
Alt+Tab, Windows kullanıcıları tarafından kullanılan en kullanışlı kısa yollardan birisidir. Ancak, yeni Windows 10 güncellemesi, bazı kullanıcılar için kısa yolu bozmuş gibi görünüyor. Gelen geri bildirimlere göre bir oyun ile masaüstü arasında geçiş yapmak istediklerinde masaüstünü kilitleyerek, Alt+Tab ile oyuna geri dönmelerini engellemiş.
Sorun, iki Windows 10 güncellemesi için geçerli gibi görünüyor. İlk 29 Temmuz (KB5004296) güncellemesi ile kullanıcıların sorunlarla ilgili gönderiler başladı. İkinci güncelleme ise 10 Ağustos’ta yayınlanan bir güncelleme (KB5005033). Kullanıcılar bu güncelleme ile sorunun çözülmesini bekliyordu ancak bu konu hakkında bir güncelleme gelmedi. Bunun yerine güvenlik açıklarını kapatmak için güvenlik güncellemeleri göndermiş.
Alt+Tab, Windows 10‘da farklı pencereler arasında hızla geçiş yapmanızı sağlar, ancak her zaman stabil olarak çalışmaz. Özellikle tam ekran bir uygulamada veya oyunda simge durumuna küçültülmüş bir pencereye geçiş yaparken, kısa yolda bazı takılmalar gerçekleşebiliyor. Bu sorun yalnızca bir oyuna geri dönmek için Alt+Tab kullanıldığında ortaya çıkıyor.
Windows 10’da Alt+Tab Sorunu Nasıl Düzeltilir?
Biri diğerinden çok daha az acı verici olsa da bu sorunu çözmenin iki yolu vardır. İlk seçenek, çok tavsiye etmeyeceğimiz ve de çok kullanılmayacak olan bir önceki Windows 10 sürümüne geri dönmek olacak. Yine de bu yöntemi kullanmak isterseniz,
- Windows Update Ayarlar ekranını açın
- Güncelleme Geçmişini Görüntüle seçeneğini seçin
- Açılan ekranda üstte bulunan Güncelleştirmeleri Kaldır seçeneğini seçin
- Söz konusu hatalı olan güncellemeyi bulun (KB5005033) ve kaldırma işlemine başlayın.
Bu seçenek dışında kullanabileceğiniz başka bir çözüm daha var. Sorunun, doğrudan masaüstünüzden devre dışı bırakabileceğiniz Windows 10’daki Haberler ve İlgi Alanları simgesi ile alakalı olduğu bildiriliyor. Bu yöntemi kullanmak için yapmanız gerekenler;
- Görev Çubuğunuzda herhangi bir yerde sağ tuşunuzu tıklayın
- Açılan menüde Haberler ve İlgi Alanları seçeneğini üzerine gelin
- Açılan menüde Kapat seçeneğini seçin. Bu Alt+Tab sorununu çözmelidir.
Önce Haberler ve İlgi Alanları sekmesini devre dışı bırakmanızı öneririz. Daha kolay ve Windows 10 için bazı kritik güvenlik düzeltmeleri içeren bir güncellemeyi korumanıza izin verecek. Umarım Microsoft, sorunu giderir ve gelecekteki bir Windows güncellemesinde çözer. Bunların dışında otomatik güncellemeyi kapatarak böyle hataların önüne geçebilirsiniz. Hemen nasıl kapatılacağını öğrenin.
Bazı kullanıcılar sorun bildirse de bu sorun herkesi etkilemiyor. Sorun yaşamıyorsanız ve en son Windows 10 güncellemesini yüklediyseniz, endişelenmenize gerek yok.
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Microsoft, 2022′de Office 365 İş Abonelik Fiyatlarını Artıracak
Microsoft, 2022′de Office 365 İş Abonelik Fiyatlarını Artıracak! Microsoft, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Office 365 olarak bilinen Word ve Excel gibi Microsoft 365 üretkenlik uygulamaları paketlerinin ticari abonelik fiyatlarını artıracağını söyledi.
Office serisinin satışlar açısından şirketin en iyi ürünü olmaya devam ettiği ve Office gelirlerinin çoğunun iş kullanımına bağlı olduğu göz önüne alındığında, fiyat artışları Microsoft’un toplam gelirini ve karını artıracak. Microsoft, şirket içinde kullanım için Office’in lisanslı sürümlerini satmaya devam ederken, şirket, 2017′den bu yana Ticari Office gelirinin çoğunu aboneliklerden elde ediyor.
Microsoft 365 Kurumsal Başkan Yardımcısı Jared Spataro bir blog yazısında, “Office 365′i on yıl önce başlattığımızdan bu yana ilk önemli fiyat güncellemesi” olduğunu belirtti. Spataro, paketin Teams iletişim uygulamasını, Whiteboard işbirliği uygulamasını ve geliştirici olmayanlar için Power Platform uygulama geliştirme araçlarını içerecek şekilde genişletildiğini yazdı. Yeni fiyatlar 1 Mart 2022’de yürürlüğe girecek.
İşte Yeni Fiyatlar
- Microsoft 365 Business Basic, kullanıcı başına aylık 5$’dan 6$’a
- Microsoft 365 Business Premium, 20$’dan 22 $’a
- Microsoft 365 E3 varyantı bugün 32$’dan 36$’a (Bu listedeki diğer ürünlerden farklı olarak, Windows’un bir sürümünü içerir.)
- Office 365 E1, 8$’dan 10$’a
- Office 365 E3, 20$’dan 23 $’a
- Premium Office 365 E5, 35 $’dan 38$’a yükseltilecek.
Microsoft 365’i Windows ile oluşturmak, Microsoft’un, kasiyerler gibi ön sıralarda yer alması nedeniyle tüm gün bilgisayar önünde yer alması gerekmeyen kişilere, Office aboneliği satmasına yardımcı oldu. Bu, Office kullanıcılarının tabanını genişletmeye yardımcı oldu ve şimdi 300 Milyon kullanıcıdan fazla Office 365 abonesi var.
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Her Office abonesinden gelen para miktarını artırmak, Microsoft’un Office Bulut işini genişletmesinin diğer yoludur. Şirket bu alanda da ilerleme kaydediyor, hatta gelecek fiyat artışlarını bir kenara bırakıyor. CFO Amy Hood, Temmuz ayında analistlere verdiği demeçte, Office E5 katmanının ticari müşteriler arasında kurulu Office 365 tabanının %8’ini temsil ettiğini söyledi. Office 365 E5, bulut tabanlı telefonlar, Power BI data-visualization (veri görselleştirme) yazılımının Pro sürümü ve Teams data-loss prevention (veri kaybını önleme) gibi özellikleri içerir.
Daha büyük işletmeler son on yılda toplu indirimlerden ve anlaşmalardan yararlanacak olsa da, ekonomi bir pandemiden kurtulmaya başladığında fiyatlandırmadaki artışın etkilerini hissedecek olanlar küçük işletmeler olacaktır. Microsoft her iki durumda da, Microsoft Teams, OneDrive, SharePoint ve To-Do dahil olmak üzere Office 365’e, ilk çıktığından beri 20’den fazla uygulama ekledi.
Office 365 abonelik fiyatları, şu an için ülkemizde şu şekilde:
Microsoft 365 İş Temel
42,50 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Microsoft 365 İş Temel, 42,50 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Fiyata vergiler dahil değildir.
Microsoft 365 İş Standart
106,20 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Microsoft 365 İş Standart, 106,20 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Fiyata vergiler dahil değildir.
Microsoft 365 İş Ekstra
169,90 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Microsoft 365 İş Ekstra, 169,90 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Fiyata vergiler dahil değildir.
Microsoft 365 Uygulamaları
70,10 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
İş için Microsoft 365 Uygulamaları, 70,10 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Fiyata vergiler dahil değildir. Yalnızca uygulamalar dahildir.
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Abonelik fiyatlarına yapılan zamların, ülkemizdeki fiyatlara yansıyıp yansımayacağı ise şimdilik bilinmiyor.
Kaynak: The Verge, CNBC
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Genel
(HEDİYELİ) Amazfit Neo İncelemesi | YENİ NESİL ASKER SAATİ
Amazfit dünyanın önde gelen giyilebilir teknoloji markalarından bir tanesi. Sadece akıllı saat ve akıllı bileklik değil, birçok farklı teknolojik ürün üreten bir marka. Bu sefer de Amazfit, akıllı saat ürünlerine Neo ve Trex serisini ekledi. Bu videomuzda Neo modeline yakından bakıyoruz.
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Amazfit Neo aslında çoğu kişinin aşina olduğu bir tasarımla geliyor. Bu retro tasarımı, akıllı özelliklerle harmanlayınca ortaya hem kullanışlı hem de işlevi bol bir saat ortaya çıkıyor. 40.3mm boyu, 41mm eni, 11.7mm kalınlığıyla bileğinize kolayca oturuyor ve herhangi bir rahatsızlık durumu yaşatmıyor. Ek olarak 32 gram ağrılığında olan bu akıllı saat bileğinizi yormuyor ve rahat bir kullanım sunuyor. 20mm kordon genişliği bulunmasıyla isterseniz zevkinize göre kordonu çıkarıp kendinize göre uygun olan bir kordon takabilmekte mümkün. Üç farklı renk seçeneği bulunan Amazfit Neo kırmızı, yeşil ve siyah renkleriyle satın alınabiliyor.
Akıllı saatin ekranına baktığımızda ise bizleri 1.2 inç LED Arka Aydınlatmalı Monokrom (siyah-beyaz) ekran karşılıyor. Ekranı her zaman açık ekran (Always On Display) sayesinde yüksek parlaklıktaki güneş altında bile rahatlıkla görebiliyorken isterseniz sol alttaki BACK tuşu ile ekran ışığını da açabiliyorsunuz. Bu ekranın ana işlevi size tarihi saat, dakika ve saniye olarak gösterebilme fonksiyonu. Sol üst tarafta yuvarlak bir biçimde ayrılmış kısımda ise arama, mesaj ve uygulama bildirimlerini görebilmenin yanında kalp ritmi, yakılan kalori, adım sayar, kat edilen mesafe, kronometre gibi işlevleri gösterebiliyor. Tabiki bunları da saatin iki yanına yerleştirilmiş tuşlar sayesinde yapabiliyorsunuz. Sol tarafta SELECT ve BACK , sağ tarafta ise UP ve DOWN tuşları bulunuyor. Tuşların basım şiddeti iyi ayarlanmış ve kararlı bir şekilde çalışıyor.
Saatin aktif bir şekilde kullanılmasında önemli bir rol oynayan ve telefonunuzla eşleştirilmesini sağlayan Zepp uygulamasıyla çalışıyor. Zepp üzerinden saatin kaydettiği verileri çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ek olarak buradan saatin tuş sesleri, uygulama bildirimlerini açıp kapatabilme, saati bulmak için çaldır gibi birçok özelliğin kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. İsterseniz bu uygulamaya diğer Amazfit ürünlerini de ekleyebiliyor, kontrolünü sağlayabiliyorsunuz.
Amazfit markası Neo modelinde sunduğu pil değeriyle de dikkat çekiyor. İçerisinde 160 mAh batarya bulunan akıllı saat size 28 gün / 4 hafta kullanım süresi vadediyor. Eğer saati bekleme modunda kullanırsanız bu süre 37 güne kadar uzayabiliyor. Ayrıca saat %0’dan %100’e yaklaşık 1 saat 30 dakikada kutu içerisinden çıkan şarj aletiyle dolabiliyor.
Retro tasarıma sahip olan Amazfit Neo 5 ATM (50 metre) su basıncına dayanıklılık göstererek sizi duşta, havuzda ve tatlı suda yalnız bırakmıyor. Ancak sauna gibi yüksek nem oranına sahip ortamlarda veya tuzlu su içerisindeki kullanımlardan kaçınmanız öneriliyor.
Amazfit Neo, Bluetooth 5.0 bağlantısı sayesinde neredeyse tüm akıllı telefonlarla eşleşebiliyor. Android 5.0 ve üzeri telefonlarla birlikte iOS 10 ve üzeri iPhone telefonlarla rahat ve kolayca çalışabiliyor.
Eğer sizde Amazfit Neo ürününü satın almak isterseniz https://tr.amazfit.com/ adresinden alabilirsiniz.
Çekilişe katılmak için; https://www.instagram.com/p/CSycDO6qxK8/
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