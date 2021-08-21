Windows 10 Güncellemesi Alt+Tab Kısayolunu Bozdu

Alt+Tab, Windows kullanıcıları tarafından kullanılan en kullanışlı kısa yollardan birisidir. Ancak, yeni Windows 10 güncellemesi, bazı kullanıcılar için kısa yolu bozmuş gibi görünüyor. Gelen geri bildirimlere göre bir oyun ile masaüstü arasında geçiş yapmak istediklerinde masaüstünü kilitleyerek, Alt+Tab ile oyuna geri dönmelerini engellemiş.

Sorun, iki Windows 10 güncellemesi için geçerli gibi görünüyor. İlk 29 Temmuz (KB5004296) güncellemesi ile kullanıcıların sorunlarla ilgili gönderiler başladı. İkinci güncelleme ise 10 Ağustos’ta yayınlanan bir güncelleme (KB5005033). Kullanıcılar bu güncelleme ile sorunun çözülmesini bekliyordu ancak bu konu hakkında bir güncelleme gelmedi. Bunun yerine güvenlik açıklarını kapatmak için güvenlik güncellemeleri göndermiş.

Alt+Tab, Windows 10‘da farklı pencereler arasında hızla geçiş yapmanızı sağlar, ancak her zaman stabil olarak çalışmaz. Özellikle tam ekran bir uygulamada veya oyunda simge durumuna küçültülmüş bir pencereye geçiş yaparken, kısa yolda bazı takılmalar gerçekleşebiliyor. Bu sorun yalnızca bir oyuna geri dönmek için Alt+Tab kullanıldığında ortaya çıkıyor.

Windows 10’da Alt+Tab Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Biri diğerinden çok daha az acı verici olsa da bu sorunu çözmenin iki yolu vardır. İlk seçenek, çok tavsiye etmeyeceğimiz ve de çok kullanılmayacak olan bir önceki Windows 10 sürümüne geri dönmek olacak. Yine de bu yöntemi kullanmak isterseniz,

Windows Update Ayarlar ekranını açın

ekranını açın Güncelleme Geçmişini Görüntüle seçeneğini seçin

seçeneğini seçin Açılan ekranda üstte bulunan Güncelleştirmeleri Kaldır seçeneğini seçin

seçeneğini seçin Söz konusu hatalı olan güncellemeyi bulun (KB5005033) ve kaldırma işlemine başlayın.

Bu seçenek dışında kullanabileceğiniz başka bir çözüm daha var. Sorunun, doğrudan masaüstünüzden devre dışı bırakabileceğiniz Windows 10’daki Haberler ve İlgi Alanları simgesi ile alakalı olduğu bildiriliyor. Bu yöntemi kullanmak için yapmanız gerekenler;

Görev Çubuğunuzda herhangi bir yerde sağ tuşunuzu tıklayın

herhangi bir yerde Açılan menüde Haberler ve İlgi Alanları seçeneğini üzerine gelin

seçeneğini üzerine gelin Açılan menüde Kapat seçeneğini seçin. Bu Alt+Tab sorununu çözmelidir.

Önce Haberler ve İlgi Alanları sekmesini devre dışı bırakmanızı öneririz. Daha kolay ve Windows 10 için bazı kritik güvenlik düzeltmeleri içeren bir güncellemeyi korumanıza izin verecek. Umarım Microsoft, sorunu giderir ve gelecekteki bir Windows güncellemesinde çözer. Bunların dışında otomatik güncellemeyi kapatarak böyle hataların önüne geçebilirsiniz. Hemen nasıl kapatılacağını öğrenin.

Bazı kullanıcılar sorun bildirse de bu sorun herkesi etkilemiyor. Sorun yaşamıyorsanız ve en son Windows 10 güncellemesini yüklediyseniz, endişelenmenize gerek yok.