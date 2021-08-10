İşletim Sistemleri
Windows 10 Güncelleme Kapatma Nasıl Yapılır?
Windows 10 güncelleme kapatma işlemi nasıl yapılır? Windows 10 otomatik güncelleme kapatma nasıl yapılır? İşte Windows 10 güncelleme kapatma yolları…
Günümüzde en çok kullanılan işletim sistemlerinden birisi olan Windows 10, gerçekten çok başarılı bir işletim sistemi. Ancak güncellemelerin bir anda yüklenmesi gerçekten kullanıcıları sıkıyor. Tabi kullanıcılar da bu otomatik güncellemelerin nasıl kapatılacağını merak ediyor. Gelin bu yazımızda Windows 10 güncelleme kapatma yöntemlerini sizlere gösterelim.
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1- Ayarlar’dan Windows 10 güncelleme kapatma!
Windows 10 güncelleme kapatma yollarından ilki Ayarlar ile güncellemeleri kapatmak. Bunun için ilk olarak Başlat‘a tıklayıp Ayarlar‘a giriyoruz. Ardından açılan sekmede en altta bulunan “Güncelleştirme ve Güvenlik” sekmesine tıklıyoruz. Ardından sol kısımdan “Windows Update” sekmesine giriyoruz ve biraz altta bulunan “Gelişmiş Seçenekler” sekmesine giriyoruz. Ardından açılan penceredeki bütün ayarları kapalı yaparak otomatik güncellemeleri kapatmış oluyoruz. Ayrıca altta bulunan “Güncelleştirmeleri Duraklat” kısmından güncellemelerinizi belirli bir güne kadar da duraklatabilirsiniz. İşlemi alttaki resimlerden adım adım da gerçekleştirebilirsiniz.
- Adım-1 : Ayarlar’a girin,
- Adım-2 : Güncelleştirme ve Güvenlik sekmesine girin,
- Adım-3 : Windows Update sekmesine girin,
- Adım-4 : Gelişmiş Seçenekler sekmesine girin,
- Adım-5 : Tüm ayarları kapalı olarak seçin.
Bu 5 adım sayesinde Windows 10 güncelleme kapatma işlemini kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.
2- Kayıt Defteri Düzenleyicisi ile Windows 10 güncelleme kapatma!
Kayıt Defteri Düzenleyicisi ile Windows 10 güncelleme kapatma işlemini yapmak için öncelikle Başlat‘a tıklıyoruz ve arama kısmına “Kayıt Defteri Düzenleyicisi” ya da “Regedit” yazıyoruz ve açıyoruz. Ardından soldaki dosyaların arasında HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Policies > Microsoft > Windows yolunu takip ediyorsunuz. Daha sonra Windows klasörünün içinde sağ tık yapıyoruz ve Yeni > DWORD (32-bit) seçeneğini seçiyoruz ve bir dosya oluşturuyoruz.
Burada dosyamızın ismini “NoAutoUpdate” yapıyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Ardından oluşturduğumuz dosyaya çift tıklayıp Değer Verisi‘ni “1” yapıp Tamam tuşuna basıyoruz. Ardından işlemimiz tamamlanıyor.
Ancak bu işlem sistemimizi yeniden başlattığımızda devreye giriyor. Ayrıca aşağıdan kısaca adımları takip ederek de Regedit ile güncellemeleri kapatabilirsiniz.
- Adım-1 : Başlat’a tıklayın ve arama kısmına Regedit yazıp girin,
- Adım-2 : Sol menüden HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Policies > Microsoft > Windows yolunu takip edin,
- Adım-3 : Windows klasörünün içinde sağ tıklayıp Yeni > DWORD (32-bit) seçeneklerini seçiyoruz,
- Adım-4 : Oluşan dosyanın adını “NoAutoUpdate” yapıyoruz ve Enter’a basıyoruz,
- Adım-5 : Oluşturduğumuz dosyaya çift tıklayıp Değer Verisi’ni “1” yapıyoruz ve Tamam’a basıyoruz,
- Adım-6 : Sistemimizi yeniden başlatıyoruz.
Windows 10 güncelleme kapatma yollarımızın ikincisi de Kayıt Defteri Düzenleyicisi ile gerçekleşti. Her iki yolu da kullanarak Windows 10 işletim sistemlerinizde otomatik gerçekleşen güncellemeleri kapatabilirsiniz. Bu işlemin en kolay yolu birinci yol olsa da, ikinci yol da kesin çözümlerden birisidir.
Her ne kadar Windows 10 güncellemeleri can sıkıcı olsa da güncellemeleri tamamen kapatmak faydalı olmayacaktır. Çünkü bu güncellemeler bilgisayarınız için önemli geliştirmeler içeriyor. Sisteminizin daha sorunsuz ve hızlı çalışması için güncellemeleri kurmanızı öneririz. Aynı zamanda birçok güvenlik açığını da düzelten Windows 10 güncellemelerini tamamen kapatmak faydalı olmayacaktır. Ne olursa olsun güncellemelerinizi sürekli yapmaya özen gösterin.
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Akıllı Telefonlar
Google, Android 12 için yeni oyun modu API’leri üzerinde çalışıyor!
Google, önümüzdeki yıl yayınlanması beklenen mobil işletim sistemi Android 12 için yeni oyun modu API’leri geliştiriyor. Şirket, bu yılki I/O etkinliğinde Android 12’yi Beta sürüm olarak tanıttı. I/O etkinliğinin yanı sıra başka konferanslarda da Android 12’yi canlı bir şekilde gördük. Google, bu yıl 12 Temmuz’da Oyun Geliştirici Zirvesi düzenlemeyi planlıyor. Bu etkinlik, 12 ve 13 Temmuz tarihlerine yayılacak ve her konuşma için Youtube prömiyeri gerçekleşecek. Henüz bu etkinliğin içeriği hakkında net bir bilgi bulunmasa da bazı sızıntılar Android 12 ile ilgili olacağını gösteriyor.
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Google’ın yeni Android 12 işletim sistemi neler içeriyor?
Android 12, yeni temalar, görsel efektler ve kullanışlı widgetler ile gelecek. Ayrıca yeni işletim sistemi çok daha stabil ve uyumlu çalışacak. Android Developers, Youtube kanalında yeni bir Android prömiyeri paylaştı. Video, iki gün sonrası için zaman ayarlı bir şekilde kanalda mevcut. Google, “Android 12 cihazlar için devrimsel bir özelliği ortaya çıkartacağız.” diyerek vites yükselttiğini belirtti. Açılış konuşmasının başlığı ve açıklaması, yeni özelliğin video oyunlarının kullanıcı deneyimini arttıracağını gösteriyor. Ancak henüz şirketin bunu nasıl yapacağı ile ilgili bir sızıntı mevcut değil. Bunu öğrenmek için pazartesi günü gerçekleşecek video lansmanı beklememiz gerekecek.
Videonun açıklaması, oyun kalitesiyle birlikte oyunların boyutunun da artacağını gösteriyor. Ancak her ne kadar uzun indirme süreleri bulunsa da oyuncuların kullanıcı deneyimi gelişecek. Android Developers’a göre video, oyunların gelişimi ve artan kullanıcı deneyimini anlatacak. Daha da önemlisi firma, Android 12 işletim sistemi için geliştirdiği yeni projesini de tanıtacak. Ayrıca videoda, Play Asset Delivery’nin üzerine inşa edilen yeni özelliklerin duyurusu da yapılacak.
Google, oyun modu API’leri ile neyi hedefliyor?
Android 12 için yeni “Oyun Modu API’leri” de videoda üzerinde durulması beklenen bir başka konu. Şirket, oyuncuların performansını arttırmak için ayar yapmalarını sağlayacak yeni API’ler üzerinde çalışıyor. Ayrıca alternatif olarak bu API’ler, oyuncuların tercihine bağlı olarak güç tüketimini optimize etmek için de kullanışlı olacak. Bununla birlikte, video oyuncularının en yüksek kare hızı veya pil tasarrufu için çeşitli özelleştirmeler yapması mümkün hale gelecek. Videonun açıklaması, oyuncuları yaklaşmakta olan telefon lansmanları hazırlanırken oyunları entegre ve test etmeye çağırdı. Bununla birlikte henüz mevcut API’ler hakkında net bilgilere sahip değiliz. Ancak pazartesi günü hangi özellikler ve optimizasyon ayarlarının bulunacağını görmüş olacağız.
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Akıllı Telefonlar
Nokia X60, HarmonyOS işletim sistemi ile geliyor!
Huawei’nin Google tarafından yasaklanmasının ardından şirket, yeni bir işletim sistemi geliştirmeye karar vermişti. Android ve iOS’un pazarda lider konumda olması, Huawei’nin başarısız olacağını düşündürüyordu. Ancak, HarmonyOS’un tanıtılmasının ardından Huawei, Çin’de büyük bir başarıya imza attı. Diğer Çinli üreticiler bile HarmonyOS işletim sistemine sahip telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyorlar. Tavyanlı bir kaynağa göre Nokia, HarmonyOS destekli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan son sızıntılar, bu telefonun Nokia X60 olarak adlandırılacağını gösteriyor.
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Nokia, HarmonyOS işletim sistemi ile neyi hedefliyor?
Nokia, Çinli bir şirket olmamasına rağmen HarmonyOS destekli yeni bir telefon üretecek. Şirket, bugüne kadar saf Android tabanlı cihazlarıyla pazarda yer alıyordu. Her ne kadar HarmonyOS destekli bir cihaz çıkacak olsa da şirket, Android tabanlı cihazlar da üretmeye devam edecek. HMD Global, geçmişte Nokia’nın yaptığı hataları yapmamak için farklı şirketlerle iş birliğine gidiyor. Huawei de bu şirketlerden biri olacak. Nokia’nın geçmişte yaptığı temel hata, telefonlarında Windows işletim sistemini kullanmak olmuştu. Firma, Android cihazlar yapmayı bırakıp sadece Windows üzerinde odaklanmıştı. Bu da Nokia’nın hızlı bir şekilde aşağı ivmelenmesini sağladı. Şimdi ise şirket aynı hatayı ikinci kez yapmayarak farklı işletim sistemlerine sahip cihazlar piyasaya sürecek.
Nokia X60’ın en önemli özelliği HarmonyOS işletim sistemi ile gelmesi değil. Sızıntılara göre Nokia X60, taban ve pro model olmak üzere iki telefonlu bir seri olacak. Cihazlarla ilgili sızdırılan özellikler arasında, 200 MP çözünürlüklü kamera, kavisli ekran ve 6000 mAh değerinde batarya bulunmakta. Günümüzde orta segmentte bile 108 MP çözünürlüklü pek çok akıllı telefon mevcut. Eğer sızıntılar doğruysa, Nokia büyük bir sıçrama ile 200 MP çözünürlüklü kameraya sahip ilk akıllı telefonu piyasaya sürecek. Cihazın işlemcisi ve GPU’su hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak 5G destekli bir işlemci ile gelmesi muhtemel gözüküyor.
Google Mobil Servisleri’nin hakim olduğu pazarda HarmonyOS hakkında bazı çekinceler mevcut. Ancak HarmonyOS, büyük firmalara yeterli güveni verebilirse artık yeni cihazlarda iki işletim sistemi görebiliriz. Kaynaklara göre Nokia, şu anda HarmonyOS’u test ediyor. Mevcut testler başarıyla sonuçlanırsa gelecek Nokia telefon, HarmonyOS işletim sistemi ile kullanıcılara sunulacaktır. Nokia’nın üst düzey özelliklere sahip bir telefonunda HarmonyOS gibi yüksek performans verdiği iddia edilen bir işletim sistemi görmek, kullanıcılar açısından heyecanlı olabilir.
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