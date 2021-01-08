Windows 7 kullanım oranı hala oldukça yüksek

Yaklaşık on sene boyunca verdiği hizmetin ardından Windows 7, 14 Ocak 2020 tarihinde resmi olarak destek almayı kesmişti. Ancak Microsoft’un Windows 10 sistemine geçilmesi için gösterdiği çabalara rağmen milyonlarca kullanıcı hala bu işletim sistemini kullanıyor.

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Kullanıcılarla alakalı içerik üreticisi olan Which? sitesinin yayınladığı bir rapora göre; bilgisayarların yaklaşık %13’lük bir oranı güvenlik konusunda riskler barındırmasına rağmen hala Windows 7 kullanmaya devam ediyor. Statcounter tarafından alan bu sayının tüm Windows kullanan bilgisayarlardaki oranı ise %18.03. Bu ikisi ise toplam olarak bütün bilgisayar piyasasının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Kabaca bir hesaplamayla dünya üzerinde şu anda kullanılan yaklaşık iki milyar kadar bilgisayar mevcut. Bu oran ise yaklaşık 200 milyon kadar bilgisayarın hala bu sistemi kullandığı anlamına geliyor.

Bu işletim sistemini kullanan kişilere neden hala daha yeni bir sisteme geçmedikleri sorulduğu zaman ise; cevap verenlerin yaklaşık %30’u üst versiyon için ücret ödemek istemediklerini söylüyor. %22’lik bir kısım ise Windows 7 işletim sisteminin kullanımının daha kolay olduğunu belirtti. Başka bir %16’lık kısım ise Windows 10 çalıştırabilecek bir cihaza sahip değil.

Ancak Windows 7 gibi güvenlik desteğini almayan sistemlerin yanında böylesi yüksek bir kullanım oranına bakacak olursak; birçok kullanıcının Windows 10 veya örneğin Linux gibi diğer güncel işletim sistemlerine yenilemeye gitmelerinin önem taşıyabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle de eski açıkların üstüne gitmeye çalışabilecek siber suçlular mevcut iken.

Windows 7 kullanmaya devam edecekler için ise en azından bilgisayarın internete bağlı olmadığından ve USB ile bilgisayarda ulaşıma açılan dosyalara dikkat edildiğinden emin olunması tavsiyesini verebiliriz.