İşletim Sistemleri
Windows 7 kullanım oranı hala oldukça yüksek
Yaklaşık on sene boyunca verdiği hizmetin ardından Windows 7, 14 Ocak 2020 tarihinde resmi olarak destek almayı kesmişti. Ancak Microsoft’un Windows 10 sistemine geçilmesi için gösterdiği çabalara rağmen milyonlarca kullanıcı hala bu işletim sistemini kullanıyor.
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Kullanıcılarla alakalı içerik üreticisi olan Which? sitesinin yayınladığı bir rapora göre; bilgisayarların yaklaşık %13’lük bir oranı güvenlik konusunda riskler barındırmasına rağmen hala Windows 7 kullanmaya devam ediyor. Statcounter tarafından alan bu sayının tüm Windows kullanan bilgisayarlardaki oranı ise %18.03. Bu ikisi ise toplam olarak bütün bilgisayar piyasasının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.
Kabaca bir hesaplamayla dünya üzerinde şu anda kullanılan yaklaşık iki milyar kadar bilgisayar mevcut. Bu oran ise yaklaşık 200 milyon kadar bilgisayarın hala bu sistemi kullandığı anlamına geliyor.
Bu işletim sistemini kullanan kişilere neden hala daha yeni bir sisteme geçmedikleri sorulduğu zaman ise; cevap verenlerin yaklaşık %30’u üst versiyon için ücret ödemek istemediklerini söylüyor. %22’lik bir kısım ise Windows 7 işletim sisteminin kullanımının daha kolay olduğunu belirtti. Başka bir %16’lık kısım ise Windows 10 çalıştırabilecek bir cihaza sahip değil.
Ancak Windows 7 gibi güvenlik desteğini almayan sistemlerin yanında böylesi yüksek bir kullanım oranına bakacak olursak; birçok kullanıcının Windows 10 veya örneğin Linux gibi diğer güncel işletim sistemlerine yenilemeye gitmelerinin önem taşıyabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle de eski açıkların üstüne gitmeye çalışabilecek siber suçlular mevcut iken.
Windows 7 kullanmaya devam edecekler için ise en azından bilgisayarın internete bağlı olmadığından ve USB ile bilgisayarda ulaşıma açılan dosyalara dikkat edildiğinden emin olunması tavsiyesini verebiliriz.
Genel
Playstation 5 kumandası artık Linux işletim sisteminde de çalışıyor
Sony, Playstation 5 DualSense kumandası için Linux sistemine özel bir sürücü yayınladı. Yayınlanan sürücü, Linux işletim sistemindeki oyunlarda kumandayı kullanmaya imkan tanıyor.
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Linux sistemi her geçen gün oyunlarla olan uyumluluğunu artırmaya devam ediyor. Birkaç gün önce Sony tarafından yayınlanan Linux kernel sürücüsü de Sony Playstation 5 DualSense kumandası desteğini önemli işlevleriyle birlikte sisteme getiriyor. Phonorix tarafından gelen bilgilere göre bu desteklerin içerisinde gamepad, touchpad ve hem USB hem Bluetooth modları için hareket sezme özellikleri de yer alıyor. Bununla birlikte sürücü henüz kumandanın Adaptive Triggers ve VCM tabanlı haptik, yani temas işlevleri gibi daha gelişmiş özellikleri desteklenmiyor.
Sony PlayStation konsollarının zaten çok uzun süredir Linux dostu olduğu biliniyor ve yıllardır Linux kullanıcıları işletim sistemlerini PlayStation cihazlarına kuruyorlardı. Dolayısıyla PS5 DualSense kumandalarının kısa sürede Linux desteği alması pek de şaşırtıcı bir şey değil. PlayStation 5 cihazlarında Linux kurulumu yapılmasının ise daha zamanı var gibi gözüküyor; ancak kumanda desteğinin alınmasıyla ilk adım atıldı diyebiliriz.
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Kısaca Linux işletim sisteminde oyun oynayanlar için PlayStation 5 DualSense desteğinin gelmesi kumandanın oyunlarda kullanabileceği anlamına geliyor. Aynı şekilde bu hareketin, Sony firmasının PS5 konsolu ile alakalı başka özellikleri de Linux işletim sistemine uyumlu hale getirebileceğine işaret olduğunu muhtemelen söyleyebiliriz.
Güncelleme
Windows 10 görev çubuğu için yepyeni bir özellik geliyor
Microsoft, işletim sistemi Windows 10 görev çubuğu için getireceği yeni güncellemesini test ediyor.
Güncellemeye göre görev çubuğu “Haberler ve İlgi Alanları” isimli bir seçeneğe sahip olacak. Bu kısımda ise yeni haberler ve spor müsabakalarının sonuçlarının yanında hava durumu gibi bilgiler yer alacak. Aynı zamanda haber, hava durumu ve diğer bilgilerin beslemeleri kişiselleştirilebilecek.
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Özellik, Windows Shell Deneyimi’nin bir parçası olarak geldiğinden dolayı devre dışı bırakılamıyor. Ancak haberler kısmı görev çubuğunda bir seçenek olarak ortaya çıkacağı için kullanıcı istemesi durumunda sağ tık ile onu gizleyebilecek.
Microsoft firmasından Brandon LeBlanc bir blog paylaşımında, Windows için gelecek olan bu özelliğin, kullanıcıların gün içerisinde sürekli güncellenen haberler ve hava durumu gibi canlı bilgilere sisteme entegre bir biçimde ve hızlıca ulaşmalarını sağlayacağını söylüyor.
Windows 10 görev çubuğu için gelecek bu yeni işlev, böylelikle en son haberleri ve spor bilgilerini kullanıcılara sunarken, 4500’ün üzerinde dünyanın farklı haber markalarından bilgi aktaracak. Bunu da Microsoft Bing Haberler kısmındaki yazıları göstererek yapacak.
Windows 10 görev çubuğu Haberler ve İlgi Alanları özelliği şu anda test edilebiliyor
Şu anda özelliği test etmek isteyen kullanıcılar ise ön izleme versiyonunu indirip cihazın bölgesini Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Büyük Britanya, Avustralya veya Hindistan bölgelerinden birine değiştirmeleri gerekiyor.
Bu yeni özellik Windows 10 Build 21286 versiyonuyla geliyor ve haber erişimi için Microsoft Edge tarayıcısı gerektiriyor. Ancak @thebookisclosed Twitter isimli bir yazılım analistinin araştırmasına göre işlev Edge olmadan da çalışıyor. Bunun dışında şu anda hala gelişim aşamasında olan özelliğin bir sonraki Windows 10 versiyonunda erişilebilir olup olmayacağı hala soru işareti. Ancak dağıtımının Ekim güncellemesiyle olabileceği söylenenler arasında.
Son olarak Microsoft bu konuyla alakalı, “Haberler ve İlgi Alanları” kısmından yine Gizlilik Paneline de erişim sağlanabileceğini söylüyor. Söylenene göre Edge tarayıcısı aracılığıyla reklam ve üçüncü parti yazılım limitleri için entegre kontroller de mevcut. Özelliğin hoşunuza gitmemesi durumunda görev çubuğuna sağ tık yaparak işlevin kapatılabileceğini de firma son olarak ekliyor.
Görev çubuğu değişikliklerine ek olarak ise, daha önceden de ilettiğimiz gibi, Microsoft yeni bir ara yüz ve karanlık mod geliştirmeleri üzerinde de çalışıyor.
Genel
Windows 10 kullanıcı ara yüzü değişebilir
Microsoft tarafından yayınlanan yeni bir iş ilanı Windows 10 işletim sisteminin ara yüzünün değişeceğinin ipuçlarını verdi.
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İlana göre Windows Core Kullanıcı Deneyimi takımı için Kıdemli Mühendis arayan firma; iş tanımı kısmına “Windows deneyiminde kapsamlı bir yenilemenin yönetimi ve uygulanması” notunu düşüyor. Açıklamanın devamında ise firma, bu takımın, dünyada milyonlarca kişinin kullandığı işletim sistemi ara yüzüne değişiklik getirmekten sorumlu olduğunu söylüyor. Windows deneyiminin geleceği için de müşteri odaklı ve işbirliğine yatkın adaylar aradığının altını çiziyor.
Bu kişinin çalışacağı yeri ve görevlerini net bir şekilde belirtmesinin ardından Microsoft kullanıcılara “Windows GERİ DÖNDÜ” dedirtmek istediğini ve Windows sisteminin en iyi işletim sistemi olarak kaldığından emin olmak istediklerini belirtiyor.
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Windowslatest tarafından gelen bilgilere göre bu ilan Ekim ayından beri mevcut. Yine 2020 Ekim ayında Windows Central de Microsoft’un Windows 10 için ara yüz ve görsel yenilemesine gideceğini söylemişti. Ancak bu heyecanlı ilanın duyulmasının ardından Microsoft, ilandaki kelimeleri değiştirip daha sade bir hale getirme yoluna gitti.
Bu yenileme projesi “Sun Valley” ismiyle biliniyor ve getirmesi beklenen yeniliklerin içerisinde yeni bir Başlat menüsü ve Eylem Merkezinde değişiklikler yer alıyor. Bunun dışında ise Dosya Tarayıcısı için daha gelişmiş bir ara yüz, pencereler ve kutucuklar için yuvarlar kenarlar ve Windows 10 için diğer Fluid Design eklemeleri de bu yeniliklerin içerisinde.
Windows 10 yeni ara yüz projesi Microsoft tarafından resmi olarak henüz açıklanmış değil. Ancak Windows Central ve kaynaklarının belirttiğine göre 2021 yılının tatil döneminde bu tasarım yeniliklerinin tamamlanması bekleniyor.
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