Mercedes-Benz’in yeni nesil modüler mimarisi MMA (Mercedes Modular Architecture) üzerine kurulan elektrikli model ailesi genişlemeye devam ediyor. Elektrikli CLA’nın ardından ailenin sevilen kompakt SUV modeli GLA’nın tamamen elektrikli ve yüksek performanslı AMG versiyonu, Avrupa’da gerçekleştirilen yol testleri sırasında casus kameralara yakalandı. Avusturya Alpleri’nde fren testleri için bir römork çekerken görüntülenen prototip, hem dış tasarımı hem de ilk kez sızan iç mekân detaylarıyla dikkat çekiyor.

Tasarım: İrileşmiş Bir Hatchback Formu

Ağır kamuflaj altında olmasına rağmen, yeni elektrikli Mercedes-AMG GLA’nın genel hatları net bir şekilde seçilebiliyor. Ön bölümde, markanın yeni tasarım dilini yansıtan yıldız desenli LED farlar (star-pattern) ve geniş alt hava girişleri göze çarpıyor.

Aracın yan profili ise standart bir SUV’den ziyade büyük bir hatchback formunu andırıyor. AMG dokunuşları burada kendisini hemen belli ediyor: Genişletilmiş çamurluk ağızları (daha geniş iz genişliğine işaret ediyor), hafif alaşımlı büyük AMG jantlar, düşük profilli performans lastikleri ve önde kırmızı kaliperli gelişmiş fren sistemi. Ayrıca aracın yere daha yakın olmasını sağlayan spor süspansiyon sistemi de gövde duruşunu oldukça agresif kılıyor.

İç Mekânda AMG Dokunuşları ve Yeni Ekranlar

Sızdırılan en önemli detaylardan biri, prototipin iç mekânının ilk kez bu kadar net görüntülenmiş olması. MMA platformundaki kardeşleriyle benzer bir konsol düzenine sahip olacak araçta, AMG’ye özel sportif ögeler yer alıyor:

Altı düzleştirilmiş, deri ve Alcantara kaplı AMG direksiyon simidi , direksiyonun hemen altında üzerinde küçük ekranlar bulunan iki adet fiziksel ayar tekerleğiyle geliyor.

Yarış koltuklarını andıran, entegre kafalıklı, beyaz kontrast dikişli ve yüksek yan destekli spor koltuklar kabindeki dinamizm hissini artırıyor.

Konsolda ise 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 14 inçlik merkezi multimedya ekranı yer alıyor. Ayrıca ön yolcu için de 14 inçlik opsiyonel bir yolcu ekranı sunulması bekleniyor.

Güç Ünitesi: Üç Motorlu Kurulum ve +500 Beygir İddiası

Standart elektrikli GLA modellerinin (GLA 250+ ve GLA 350 4MATIC) 85 kWh batarya paketi ve çift motorla yaklaşık 349 beygir güç sunması beklenirken, AMG versiyonu çıtayı çok daha yukarı taşıyacak.

Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre, elektrikli AMG GLA modelinde üçlü eksenel akılı (axial flux) motor kurulumuna yer verilebilir. İkisi arkada, biri önde yer alacak bu motorların toplamda 500 beygirden (507 PS) fazla güç üretmesi ve araca özel bir “Drift Modu” kazandırması bekleniyor. Ayrıca bu yüksek performansı desteklemek adına, standart modellere kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip özel bir batarya teknolojisinin kullanılacağı konuşuluyor.

Ne Zaman Çıkacak?

Tamamen elektrikli performans kompakt SUV modelinin resmi tanıtımının 2026 yılının sonlarında veya en geç 2027 yılının ilk aylarında yapılması planlanıyor. Araç, Mercedes-Benz’in elektrikli geleceğinde kompakt sınıftaki en güçlü oyuncularından biri olacak.