OPPO Find X9 Ultra, amiral gemisi segmentinde konumlanan ve donanım tarafında güncel teknolojileri bir araya getiren bir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. 163.2 x 77.0 x 8.7 mm ölçülerindeki gövde, yaklaşık 235 gram ağırlığında. Cihaz, IP69 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı yüksek seviyede dayanıklılık sunarken, ön tarafta kullanılan Gorilla Glass Victus 2 cam ise çizilmelere ve darbelere karşı ek koruma sağlıyor. Siyah ve turuncu renk seçenekleriyle gelen model, büyük kamera modülüne rağmen dengeli bir tasarım anlayışını sürdürüyor.

Ekran tarafında OPPO Find X9 Ultra, 6.82 inç büyüklüğünde AMOLED panel kullanıyor. 1440 x 3168 piksel çözünürlük, LTPO destekli 144 Hz yenileme hızı ve 1 milyar renk desteği sayesinde hem akıcı hem de detaylı bir görüntü deneyimi sunuyor. Dolby Vision ve HDR10+ desteği, uyumlu içeriklerde daha geniş dinamik aralık elde edilmesine yardımcı oluyor. Panelin tipik kullanımda 1.800 nit, tepe noktada ise 3.600 nit parlaklık seviyesine ulaşabilmesi, özellikle açık hava kullanımında ekran görünürlüğünü olumlu etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Performans tarafında Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve Adreno 840 grafik birimi görev yapıyor. 16 GB RAM ile 512 GB depolama kapasitesi, çoklu görevler ve yüksek boyutlu uygulamalar için geniş bir çalışma alanı sağlıyor. Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzüyle gelen telefonun 5 büyük Android güncellemesi alacak olması, uzun süreli yazılım desteği açısından önemli bir avantaj oluşturuyor. Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC ve 5G bağlantı desteği de cihazın güncel kablosuz teknolojilerle uyumlu olduğunu gösteriyor.

Kamera sistemi ise OPPO Find X9 Ultra’nın en dikkat çeken bölümlerinden biri. Ana kamerada optik görüntü sabitleme destekli 200 MP çözünürlüğünde Sony Lytia 901 sensörü bulunuyor. Buna ek olarak 3 kat optik yakınlaştırma sunan 200 MP OmniVision OV52A periskop telefoto kamera ve 10 kat optik yakınlaştırma sağlayan 50 MP Samsung ISOCELL JNL periskop kamera yer alıyor. Ultra geniş açı görevini ise 50 MP Sony Lytia 600 sensörü üstleniyor. Ön tarafta bulunan 50 MP Samsung ISOCELL JN5 kamera ise yüksek çözünürlüklü selfie ve görüntülü görüşme deneyimi sunuyor. Bu donanım, farklı odak uzaklıklarında çekim yapmayı mümkün kılan kapsamlı bir kamera sistemi ortaya koyuyor.

Batarya tarafında OPPO Find X9 Ultra, 7.050 mAh kapasiteli silikon karbon bataryaya sahip. 100W kablolu hızlı şarjın yanı sıra 50W kablosuz şarj ve 10W ters kablosuz şarj desteği de sunuluyor. PCMark batarya testinde yaklaşık 27 saat 55 dakikalık çalışma süresi elde edilmesi, cihazın yoğun kullanım senaryolarında uzun pil ömrü vadettiğini gösteriyor. Stereo hoparlör sistemi de multimedya deneyimini destekleyen bileşenlerden biri. Genel değerlendirmede OPPO Find X9 Ultra; ekran, performans, kamera ve batarya tarafında güncel donanımları bir araya getiren, özellikle üst segment akıllı telefon arayan kullanıcıların teknik açıdan değerlendirebileceği modeller arasında yer alıyor.

Peki siz OPPO Find X9 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz? Amiral gemisi telefonlar arasından bir telefon tercih edecek olsanız bu telefonu değerlendirir miydiniz? Türkiye’de resmi olarak satılsa hangi fiyat aralığında olmasını isterdiniz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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