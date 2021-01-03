İşletim Sistemleri
Windows 10 ücretsiz yükseltme yapmak hala mümkün
Microsoft, Windows 10 için sunduğu ücretsiz yükseltme programına 2016 yılında resmi olarak son vermişti. Ancak görünüşe göre Windows 10 sistemine belli şartlar sağlanırsa hala ücretsiz geçiş yapılabiliyor.
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Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere ve yapılan denemelere göre; Windows 7 işletim sistemini kullanan herkes için Windows 10 hala ücretsiz geçiş yapılabilir durumda. Yani Windows 7 için gerçek bir lisansı olan herkes Windows 10 sistemine geçiş yapıp dijital lisansını ücretsiz olarak alabiliyor.
Reddit üzerinden Microsoft çalışanı olduğunu iddia eden bir kullanıcı ise ücretsiz yükseltmenin hala aktif olmasının nedeninin “yükseltme teklifinin” sadece bir pazarlama hamlesi olmasından kaynaklandığını söylüyor.
Windows 10 işletim sistemine ücretsiz geçiş nasıl yapılır?
Windows 10 ücretsiz yükseltme için şu adımların takip edilmesi gerekiyor:
- Cihazınızda resmi bir Windows 7 sistemi olduğundan emin olun.
- Windows 10 indirme sayfasına gidin ve Aracı şimdi indirin tuşuna basın.
- İnen Media Creation Tool aracını açın ve terim ve koşulları kabul edin. Ardından ise Bu bilgisayarı şimdi yükselt seçeneğine tıklayın.
- Ardından dosyaları ve bilgilerinizi saklayacağınız yükseltme modelini seçin. Media Creation Tool ile sıfırdan bir yükseltme yaparsanız ücretsiz Windows 10 geçişi yapamayabilirsiniz.
- Kurulum tamamlandıktan sonra cihazınızı internete bağlayın ve Windows Yükseltme kısmından Aktifleştirme alanına gelin
- Aktifleştir kısmına tıkladıktan sonra ise bilgisayarınız Microsoft sunucularıyla bağlantı kuracak ve dijital lisanslı bir şekilde aktif hale gelecektir.
- Lisansı almak konusunda başarısız olunduysa Windows 7 ürün kodunuzu girip sisteminizi elle de aktifleştirebilirsiniz.
Microsoft firması lisans gelirinden daha çok market payını önemsiyor gibi görülüyor. Dolayısıyla da bu durumun reklamını yapmasa da Windows 10 sistemine hala ücretsiz yükseltme yapılabiliyor.
Tabii ki şirketin ücretsiz yükseltme imkanını istemesi halinde durdurabileceğini de unutmamak gerek. Ancak an itibariyle bu imkanın hala aktif olduğunu söyleyebiliyoruz.
Edge ve Chrome tarayıcıları büyük bir Windows güncellemesi alıyor
Başta Microsoft Edge ve Google Chrome olmak üzere Chromium tabanlı tarayıcılar antivirüs kullanan Windows 10 sistemlerinde bazı sorunlara neden olabiliyorlardı. Ancak Chromium için yeni gelen güncellemeyle artık bu tarayıcılar daha akıcı bir şekilde çalışabilecekler.
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Şimdiye kadar Windows 10 işletim sistemi çalıştıran bilgisayarlarda kısa süreliğine dosya kilitlemeye ayarlanmış antivirüs veya tarama yazılımı olduğunda; Chromium tarayıcılar bazı işlevlerini doğru bir şekilde yapamıyorlardı. Hatta bu sorun, eğer sistem tarayıcısı sistem sürücüsünde yüklü ve Chrome gibi üçüncü parti yazılımları tarıyorsa çok daha belirginleşiyordu. Bu da özellikle kullanıcılar sayfa işareti veya başka bir dosyayı kaydetmek istedikleri zaman internet tarayıcılarında sorun yaşamalarına yol açıyordu.
Chrome Gerrit üzerinden paylaşılan yeni bir yazıda Windows için Google Chrome yönetiminde yer alan Bruce Dawson, Chromium tabanlı tarayıcıların Windows 10 üzerinde antivirüslerle olan uyumsuzluğunu çözeceği düşünülen güncellemeyle alakalı yeni bilgiler verdi.
Dawson’un açıklık getirdiğine göre, antivirüs programları veya başka sistem tarayıcılarının kısa süreliğine bazı dosyaları kilitlemeleri, ImportantFileWriter kullanan dosya veya sayfa işareti kaydı süreçlerinde sık sık sorunlara yol açıyor. Yeni getirilen güncelleme ile ise süreçteki ReplaceFile adımını birkaç kez tekrarlayarak bu sorun çözülmeye çalışılacak. Aynı zamanda gelecek zamanlarda ayarlamalar yapabilmek için tekrarın kaç kez gerektiğini de hesaplayacak bir sistem de mevcut olacak. Son olarak ise bunun sadece Windows’ta olduğu düşünüldüğü için orada işleme geçirildiği de belirtiliyor.
Chromium sistemine dahil edilen bu güncellemenin, Google Chrome, Microsoft Edge ve diğer Chromium tabanlı tarayıcılara sonraki güncellemelerinde gelmesi muhtemel.
İşletim Sistemleri
Windows 10 versiyon kullanım oranları paylaşıldı
Rapora göre son çıkanlardan olan Windows 10 2004 %40’lık bir kullanım oranının üstüne çıktı. Aynı zamanda en son çıkan sabit sürüm 20H2 versiyonunun artışıyla beraber de Windows çevresindeki versiyon kullanımı bölünmelerinde azalma görüldü.
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Bir analiz firması olan AdDuplex, Windows 10 versiyon kullanımlarının üzerine oluşturduğu senenin son raporunu yayınladı. Firmanın yaptığı analiz ile karışık verilere ve bilgilere yer verilmezken, işletim sisteminin piyasadaki oranları üzerindeki durumuna genel bir bakış atmamız sağlanıyor. Microsoft Store üzerindeki uygulamalarının kullanımından yola çıkılarak toplanan bilgilerle birlikte yapılan testler, tam 80.000 bilgisayarı kapsıyor.
Windows 10 güncellemelerinin yeni stratejisi işe yaramış gibi
Güncelleme modelinde gidilen değişiklikle birlikte artık ilkbahardaki büyük güncelleme, sonbaharda gelen Service Pack gibi bir güncellemeyle destekleniyor. Ve bu strateji işe yaramış gibi görünüyor. Verilerin gösterdiğine göre 2020 yılında çıkan iki versiyonun kullanım oranı, Windows 10 sahibi bilgisayarların yarısından çoğunu oluşturuyor. Bu durum ise işletim sisteminin ilk çıktığı beş sene önceden sonra ilk defa görülüyor. Ayrıca farklı versiyonlarda hala görülebilen hatalar olsa da artık, özellikle 2018 yılındaki gibi, o kadar fazla ve büyük hatalar değiller.
Güncelleme modelinde gidilen değişiklikten daha önce de bahsetmiştik. Her ne kadar bir yazılımın daha sık olarak muhtemel yenilikler ve teknolojilerle birlikte kullanıcılara sunulması bazı avantajlar sağlasa da; aradaki zamandan ötürü daha fazla hataya, devamlılık sorunlarına ve daha az kaliteli yazılımlara yol açıyor. Yıllık bir tane büyük bir güncelleme modeli ile ise firma açısından daha kontrollü ve devamlı bir yönetim sağlıyor. Dolayısıyla da kullanıcı ve işletmeler son versiyonlara olan güvenlerinin artmasıyla beraber daha kısa sürede güncellemelere yöneliyorlar.
Grafikte görüleceği üzere bu yılın ilkbahar güncellemesi olan Windows 10 2004, yılı %40’lık bir oran ile kapatıyor. En son çıkan Windows 10 20H2 versiyonu ise kullanımını iki aylık bir sürede iki katına çıkartarak %13’e ulaşmış durumda. Diğer versiyonlar da grafikte görülebilirken, Windows 10 1909 versiyonu üçte birlik bir oran ile dikkat çekiyor.
Özellikle yeni yılla beraber yeni güncellemeye geçecek cihazların artacağını tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla Windows işletim sistemlerinin farklı versiyonları arasında yapılan ayrım git gide azalmış olacak. Böylelikle de kullanıcı ve şirketlerin daha hoşnut olacağı az ama devamlılığı olan versiyonların önü daha da açılacak gibi duruyor.
İşletim Sistemleri
Xfce 4.16 işletim sistemi versiyonu resmileşti
Bir yıl dört aylık bir geliştirme sürecinin ardından, Linux tabanlı Xfce işletim sisteminin arkasındaki takım yeni versiyonlarını resmi olarak açıkladı.
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Linux işletim sistemleri arasında en çok tanınanlarından birisi olan Xfce, aynı zamanda oldukça hafif, basit ve stabil bir deneyim sunuyor. Yeni gelen Xfce 4.16 ile de geliştirici takım bu özelliklerin üstüne eklemeye çalışmış gibi görünüyor.
Xfce 4.16 ile birlikte en büyük değişikliklerden birisi sistemin görünüşünde ortaya çıkıyor. İşletim sistemi, uyumlu bir görsel kimlik oluşturabilmek için oldukça çaba sarf etmişe benziyor. Uygulama simgelerine getirdiği yeni özelliklerin yanında, onlara eklediği yeni simgeleri ve yeni renk paletlerini de görebilmek mümkün.
Bir diğer değişiklik ise verdiği kod desteklerinde görülüyor. Eski GTK2 desteğini kaldıran sistem, ara yüzü yenilemek ve geliştirebilmek adına GTK3 sistemini benimsiyor. GTK4 sisteminin de çıkışının yaklaştığını düşünecek olursak isabet olmuş diyebiliriz.
Xfce 4.16 sistemiyle beraber pencere yöneticisinde de güncellemeye gidilmiş oldu. Ara yüzündeki GLX işlevinde gelişme görülen sistemin işlem bölmelerinde de geliştirmeler uygulandı. Böylelikle artık Alt-Tab ekranı sadece ana ekranda çıkacak şekilde ayarlandı. Dosya yöneticisi Thunar da güncellemeden nasibini aldı ve dosya kopyalama veya taşımalardaki duraklama sorununa çözüm bulunmuş oldu.
Aynı şekilde panele eklenen yeni özelliklerle birlikte ekrandaki simgelerin ve bildirimlerin ayarlanmalarının kolaylaştırıldığını ve önceden belirlenmiş bazı uygulamalara yeni bir seçenek kutusunun eklendiğini de söylememiz gerek.
Açıkçası Xfce 4.14 ile sistemde gösterilen gelişimin, kullanıcı ara yüzüne gösterilen özen ve eski sistem GTK2 desteğinin kesilmesi gibi yeni özellikleri sunan 4.16 ile pekiştirildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
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