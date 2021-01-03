Windows 10 ücretsiz yükseltme yapmak hala mümkün

Microsoft, Windows 10 için sunduğu ücretsiz yükseltme programına 2016 yılında resmi olarak son vermişti. Ancak görünüşe göre Windows 10 sistemine belli şartlar sağlanırsa hala ücretsiz geçiş yapılabiliyor.

İlginizi çekebilir: Edge ve Chrome tarayıcıları büyük bir Windows güncellemesi alıyor

reklam

Nispeten uygun fiyatlı, okul ve iş için sağlam bilgisayarları sizin için derledik.

Uygun fiyatlı ve özellikli iOS ve Android telefonlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere ve yapılan denemelere göre; Windows 7 işletim sistemini kullanan herkes için Windows 10 hala ücretsiz geçiş yapılabilir durumda. Yani Windows 7 için gerçek bir lisansı olan herkes Windows 10 sistemine geçiş yapıp dijital lisansını ücretsiz olarak alabiliyor.

Reddit üzerinden Microsoft çalışanı olduğunu iddia eden bir kullanıcı ise ücretsiz yükseltmenin hala aktif olmasının nedeninin “yükseltme teklifinin” sadece bir pazarlama hamlesi olmasından kaynaklandığını söylüyor.

Windows 10 işletim sistemine ücretsiz geçiş nasıl yapılır?

Windows 10 ücretsiz yükseltme için şu adımların takip edilmesi gerekiyor:

Cihazınızda resmi bir Windows 7 sistemi olduğundan emin olun.

sistemi olduğundan emin olun. Windows 10 indirme sayfasına gidin ve Aracı şimdi indirin tuşuna basın.

gidin ve tuşuna basın. İnen Media Creation Tool aracını açın ve terim ve koşulları kabul edin. Ardından ise Bu bilgisayarı şimdi yükselt seçeneğine tıklayın.

aracını açın ve terim ve koşulları kabul edin. Ardından ise seçeneğine tıklayın. Ardından dosyaları ve bilgilerinizi saklayacağınız yükseltme modelini seçin. Media Creation Tool ile sıfırdan bir yükseltme yaparsanız ücretsiz Windows 10 geçişi yapamayabilirsiniz.

ile sıfırdan bir yükseltme yaparsanız ücretsiz geçişi yapamayabilirsiniz. Kurulum tamamlandıktan sonra cihazınızı internete bağlayın ve Windows Yükseltme kısmından Aktifleştirme alanına gelin

kısmından alanına gelin Aktifleştir kısmına tıkladıktan sonra ise bilgisayarınız Microsoft sunucularıyla bağlantı kuracak ve dijital lisanslı bir şekilde aktif hale gelecektir.

kısmına tıkladıktan sonra ise bilgisayarınız ve dijital lisanslı bir şekilde aktif hale gelecektir. Lisansı almak konusunda başarısız olunduysa Windows 7 ürün kodunuzu girip sisteminizi elle de aktifleştirebilirsiniz.

Microsoft firması lisans gelirinden daha çok market payını önemsiyor gibi görülüyor. Dolayısıyla da bu durumun reklamını yapmasa da Windows 10 sistemine hala ücretsiz yükseltme yapılabiliyor.

Tabii ki şirketin ücretsiz yükseltme imkanını istemesi halinde durdurabileceğini de unutmamak gerek. Ancak an itibariyle bu imkanın hala aktif olduğunu söyleyebiliyoruz.