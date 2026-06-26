Teknoloji devi Apple, küresel çaptaki artan çip, depolama ve lojistik maliyetlerini gerekçe göstererek ürün fiyatlarında ciddi bir güncellemeye gitti. 25-26 Haziran gecesi devreye giren yeni fiyat listesiyle birlikte özellikle Mac, iPad ve ev ekosistemi ürünlerinde %20 ile %35’i bulan artışlar yaşandı.
Haberin en dikkat çekici detayı ise iPhone, Apple Watch ve AirPods ailesinin bu zam dalgasından muaf tutulması oldu.
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Mac Dünyasında Fiyatlar Uçuşa Geçti
Zamdan en büyük payı profesyonel kullanıcıların gözdesi Mac Studio aldı. En üst konfigürasyon Mac Studio modelinin fiyatı tam 90.000 TL birden artarak 339.999 TL’ye ulaştı. Popüler dizüstü bilgisayar modelleri MacBook Air ve MacBook Pro serilerinde de binlerce liralık artışlar göze çarpıyor. Yeni nesil MacBook Neo modeli de zamdan nasibini alan cihazlar arasında.
iPad ve Ev Ekosistemi de Etkilendi
Sadece bilgisayarlar değil, iPad serisinin tamamı ile Apple TV ve HomePod gibi ev teknolojileri de yeni fiyat etiketlerine kavuştu. iPad modellerinde ortalama 7.000 TL ile 13.000 TL arasında artışlar gerçekleşirken, Apple TV 4K modelindeki fiyat artışı dikkat çekti.
Öne Çıkan Ürünlerin Eski ve Yeni Fiyat Karşılaştırması
|Ürün Modeli
|Eski Fiyat (TL)
|Yeni Fiyat (TL)
|Fark / Zam Miktarı (TL)
|Mac Studio (Üst Konfigürasyon)
|249.999
|339.999
|+90.000
|16 inç MacBook Pro (Başlangıç)
|164.999
|194.999
|+30.000
|14 inç MacBook Pro (Başlangıç)
|104.999
|129.999
|+25.000
|24 inç iMac (Başlangıç)
|79.999
|99.999
|+20.000
|13 inç MacBook Air
|67.999
|84.999
|+17.000
|MacBook Neo (Başlangıç)
|37.999
|45.999
|+8.000
|11 inç iPad Pro (256 GB)
|64.999
|77.999
|+13.000
|11 inç iPad Air
|37.999
|47.999
|+10.000
|iPad Mini (128 GB Wi-Fi)
|32.999
|39.999
|+7.000
|iPad (128 GB Wi-Fi)
|22.999
|29.999
|+7.000
|Apple TV 4K (128 GB)
|10.499
|16.499
|+6.000
|HomePod
|17.999
|20.999
|+3.000
|HomePod mini
|5.999
|7.999
|+2.000
Editörün Notu: Küresel bellek ve yarı iletken krizinin tetiklediği bu zam dalgası Wall Street’te de yankı buldu ve Apple hisselerinde sert düşüşlere neden oldu. Türkiye pazarında halihazırda yüksek olan teknolojiye erişim maliyeti, bu hamleyle birlikte özellikle bilgisayar ve tablet tarafında bir kat daha zorlaşmış durumda. iPhone grubuna şimdilik zam gelmemiş olması ise kullanıcılar için tek teselli.