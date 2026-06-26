Teknoloji devi Apple, küresel çaptaki artan çip, depolama ve lojistik maliyetlerini gerekçe göstererek ürün fiyatlarında ciddi bir güncellemeye gitti. 25-26 Haziran gecesi devreye giren yeni fiyat listesiyle birlikte özellikle Mac, iPad ve ev ekosistemi ürünlerinde %20 ile %35’i bulan artışlar yaşandı.

Haberin en dikkat çekici detayı ise iPhone, Apple Watch ve AirPods ailesinin bu zam dalgasından muaf tutulması oldu.

Mac Dünyasında Fiyatlar Uçuşa Geçti

Zamdan en büyük payı profesyonel kullanıcıların gözdesi Mac Studio aldı. En üst konfigürasyon Mac Studio modelinin fiyatı tam 90.000 TL birden artarak 339.999 TL’ye ulaştı. Popüler dizüstü bilgisayar modelleri MacBook Air ve MacBook Pro serilerinde de binlerce liralık artışlar göze çarpıyor. Yeni nesil MacBook Neo modeli de zamdan nasibini alan cihazlar arasında.

iPad ve Ev Ekosistemi de Etkilendi

Sadece bilgisayarlar değil, iPad serisinin tamamı ile Apple TV ve HomePod gibi ev teknolojileri de yeni fiyat etiketlerine kavuştu. iPad modellerinde ortalama 7.000 TL ile 13.000 TL arasında artışlar gerçekleşirken, Apple TV 4K modelindeki fiyat artışı dikkat çekti.

Öne Çıkan Ürünlerin Eski ve Yeni Fiyat Karşılaştırması

Ürün Modeli Eski Fiyat (TL) Yeni Fiyat (TL) Fark / Zam Miktarı (TL) Mac Studio (Üst Konfigürasyon) 249.999 339.999 +90.000 16 inç MacBook Pro (Başlangıç) 164.999 194.999 +30.000 14 inç MacBook Pro (Başlangıç) 104.999 129.999 +25.000 24 inç iMac (Başlangıç) 79.999 99.999 +20.000 13 inç MacBook Air 67.999 84.999 +17.000 MacBook Neo (Başlangıç) 37.999 45.999 +8.000 11 inç iPad Pro (256 GB) 64.999 77.999 +13.000 11 inç iPad Air 37.999 47.999 +10.000 iPad Mini (128 GB Wi-Fi) 32.999 39.999 +7.000 iPad (128 GB Wi-Fi) 22.999 29.999 +7.000 Apple TV 4K (128 GB) 10.499 16.499 +6.000 HomePod 17.999 20.999 +3.000 HomePod mini 5.999 7.999 +2.000