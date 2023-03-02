Dev yazılım şirketi Microsoft tarafından geliştirilen Windows ailesinin son üyesi Windows 11, yaklaşık 1 yıldır aktif olarak kullanılıyor. Dev firma şimdi ise yeni bir işletim sistemi için Intel ile iş birliği yapıyor. Bir çok analiste göre Intel’in de yapımında büyük rol oynayacağı Windows 12, beklenilen de yakın.

Microsoft, Windows 12 için Intel’e Güveniyor

Son zamanlarda, Intel ve Microsoft‘un henüz resmi olarak duyurulmamış olan Windows 12 sisteminin hazırlandıklarına dair söylentiler ortaya çıktı. En son olarak, daha önce Intel’in Xeon çiplerini sızdıran ünlü teknoloji yazarı @leaf_hobby, Intel’in Windows 12’yi desteklemesi beklenen Meteor Lake masaüstü platformu hakkında bilgiler verdi.

Microsoft, Windows 12 için herhangi bir plan açıklamamış olsa da, şirketin Windows’un gelecekteki sürümlerine yapay zeka destekli özellikler eklemek istediğine dair iddialar mevcut. Microsoft’un tüketici pazarlama müdürü Yusuf Mehdi, geçtiğimiz günlerde Windows deneyimindeki yapay zeka çalışmaları hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Mehdi, Bing entegrasyonu gibi yapay zeka destekli özellikler içeren en son Windows 11 güncellemesini ele aldı. Yöneticinin şimdiki sürümde bile yapay zeka entegresi ile alakalı çalışmalarının olduğu açıklaması, Windows 12’nin bu konuda çığır açacağı iddialarını destekler nitelikte.

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Microsoft, Windows’un bir sonraki sürümünde yapay zekayı daha kapsamlı bir şekilde kullanmak istiyor. Şirket bu bağlamda yapay zeka iş yüklerini kaldırabilecek çipleri optimize etmek için Intel ve AMD gibi donanım ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışmak istiyor. Öyle ki AMD, Microsoft’un Windows Studio Efektlerini destekleyebilen özel bir yapay zeka motoru içeren ilk x86 çipleri olan Ryzen 7000 mobil işlemcilerini kısa süre önce piyasaya sürdü. Benzer şekilde, Intel’in Meteor Lake‘inin de AMD’nin Ryzen 7000 mobil CPU’larında sunduğuna benzer yapay zeka özellikleri içermesi bekleniyor.

Windows 12 için Çalışmalar Hızlandı: Tahminler 2024’ü İşaret Ediyor

Hem AMD hem de Intel, saniyede 15,8 trilyon işlem yapabilen özel bir yapay zeka çipine sahip olan Apple’ın M2 işlemcilerini yakalamak için yarışıyor. Microsoft’un Windows için üç yıllık bir sürüm döngüsüne geri döndüğü de bildirildi. Bu durum Windows’un bir sonraki ana sürümünün 2024‘te çıkabileceği anlamına geliyor.

Microsoft ayrıca Windows 11 işletim sisteminin 2021’deki lansmanında söz verdiği yıllık güncellemelerin yeterli olmadığını düşünüyor. Şirket bu yıl için bile sık sık yeni güncellemeleri kullanıcılarıyla paylaşıyor. En son güncelleme ise yapay zeka destekli Bing entegrasyonu, widget’larda iyileştirmeler, dokunmatik mod, ekran kaydı ve daha fazlasını içeriyor.