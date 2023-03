Microsoft, kullanımı kolaylaştırmak ve kullanıcılara gelişmiş AI teknolojileri sağlamak amacıyla Apple cihazları için Microsoft Translator uygulamasının yeniden tasarlandığını duyurdu. Yeni kullanıcı arayüzü erişilebilir, sezgisel ve kullanıcı dostudur. Microsoft Translator kısa süre önce Marathi, Gujarati, Pencapça, Malayalam ve Kannada dilleri için destek ekledi.

Microsoft Translator uygulaması, 100’den fazla dilde gerçek zamanlı çeviriler sağlayan yükseltilmiş Azure Bilişsel Hizmetlerin üzerine sezgisel bir arayüz sunar. Kullanıcılar dil değiştirmek zorunda kalmadan metin, konuşma ve görüntüleri çevirebilirler. Sadece çeviri için dilleri seçin ve uygulama konuşma, resim ve metin gibi mevcut modları gösterecektir. Devam ettikçe çeviri geçmişini aynı sayfada görüntüleyebilirsiniz.

Microsoft, yeni AI teknolojisi Sürekli Dil Tanımlama (LID) ile gelişmiş bir konuşma çeviri deneyimi duyurdu. Bu yeni özellik, kaynak ve hedef ses dillerini seçmeye veya her konuşmacı için mikrofona dokunmaya gerek kalmadan doğal ve sürekli konuşmalara olanak tanır. Seçilen her iki dilde de sürekli LID desteği varsa, yıldız simgesi olan bir mikrofon görünecektir.

Microsoft, çevrimdışı bir Optik Karakter Tanıma‘dan (OCR) Azure Bilişsel Hizmetler tarafından desteklenen çevrimiçi bir OCR’ye yükselttiklerini duyurdu. Bu geliştirilmiş deneyim, daha geniş bir dil desteği yelpazesiyle daha kaliteli görüntü çevirisi sunuyor.

We are very excited to announce that we have redesigned Microsoft Translator iOS app and upgraded it with cool and advanced AI technologies.

Try out the app: https://t.co/UQd19bVLiu

Learn more: https://t.co/af3UUadWFLhttps://t.co/8DzojpQwXJ #Microsoft #MicrosoftTranslator

— Microsoft Translator (@mstranslator) February 28, 2023