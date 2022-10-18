Microsoft, Windows 11 için daha önce vaat edilen yeni özellikler grubunu sunmaya başladı. “Moment 1” olarak da bilinen güncelleme, Windows 11 2022 Güncellemesi’ni çalıştıran tüm uygun sistemler için artık kullanılabilir. Windows 11’in en son özellik güncellemesindeki yenilikleri Microsoft’un resmi videosundan kontrol edebilirsiniz.

Bu güncelleme, Windows Insider Kanalları aracılığıyla yayınlanan güncellemenin aynısıdır, bu nedenle bu güncellemenin Temmuz ayından bu yana önizlemede olduğu düşünüldüğünde, değişiklik günlüğü artık iyi bilinmektedir.

İçindekiler Tam değişiklik günlüğü

Tam değişiklik günlüğü

Sekmeli Dosya Gezgini ve geliştirilmiş sık kullanılanlar: Windows 11’deki Dosya Gezgini artık klasörleri sekmeler halinde açmanıza izin vererek daha az pencerenin etrafta dolaşmasını sağlıyor. Ayrıca en çok kullanılan dosyaları sabitlemenize olanak tanıyan güncellenmiş bir sık kullanılanlar bölümü de var.

Önerilen eylemler: Windows 11, metindeki telefon numaralarını veya gelecek tarihleri algılayarak ve Phone Link, Teams, Skype, Takvim gibi ilgili uygulamalarda eylemler önererek gelişmiş işbirliği ve üretkenlik sağlar.

Görev Çubuğu Taşması: Görev çubuğuna sığmayan uygulamalar artık bildirim alanındaki gibi yeni bir taşma menüsünde görünüyor ve çalışan tüm programlar için tek bir alan sağlıyor.

Görev Yöneticisi’ni başlatmak için sağ tıklayın: Artık Görev Yöneticisi’ni başlatmak için görev çubuğuna sağ tıklayabilirsiniz. Microsoft bu çok ihtiyaç duyulan değişikliği son Dev yapılarından birinde sunmuştu, ancak bugünkü sürümde eksik görünüyor.

Geliştirilmiş paylaşım: Microsoft, işletim sisteminin doğrudan masaüstünden, Dosya Gezgini’nden, Fotoğraflar’dan, Xbox’tan ve diğer uygulamalardan yakındaki daha fazla keşfedilebilir cihazı algılamasını sağlamak için Windows Share deneyimini geliştirdi.

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Android uygulamaları desteği ve Amazon App Store: Windows 11 artık 31 ülkede 50.000 başlık içeren Amazon App Store aracılığıyla Android uygulamalarını destekliyor.

Yeniden tasarlanan Fotoğraflar uygulaması: Güncelleme bu ayın sonunda gelecek.

Microsoft şimdi de işletim sistemi için bir dizi iyileştirme üzerinde çalışıyor. Şirket kısa süre önce yerel bir ekran kaydedici, Fotoğraflar uygulamasında iCloud entegrasyonu ve yakında Windows 11’e gelecek birkaç Apple hizmetini duyurdu.