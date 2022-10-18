Firefox, özellikle Google Chrome’a bir alternatif arıyorsanız, en iyi web tarayıcılarından biridir. Mozilla şimdi Firefox 106 güncellemesinin bir parçası olarak daha da fazla özellik sunuyor.

Firefox 106’daki en faydalı değişiklik, özellikle çok sayıda sekmeniz varsa ya da Firefox’u birden fazla cihazda kullanıyorsanız, sekme yönetimini kolaylaştırmayı amaçlayan Firefox View özelliğini duyurdu. Mozilla bir blog yazısında, “Firefox View’un bugünkü lansmanı için masaüstü cihazınızın her penceresinde en son kapatılan sekmelerinizden 25 tanesini göreceksiniz. Mobil cihazlarınızı senkronize ettikten sonra, diğer cihazlarınızda açık olan son üç aktif sekmeyi göreceksiniz.” şeklinde belirtti.

Firefox 106 ayrıca Özel Tarama modu için masaüstüne sabitlenebilen yeni bir kısayola sahip. Bu da çerezlerin, geçmişin ve diğer verilerin izole edildiği bir pencere açmanın her zamankinden daha kolay ve hızlı olduğu anlamına geliyor. Özel Tarama ayrıca güncellenmiş bir logoya ve varsayılan olarak Chrome, Edge ve diğer birçok web tarayıcısındaki davranışla eşleşen koyu bir temaya sahip.

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Bu sürümde birkaç küçük değişiklik de var. Yerleşik PDF görüntüleyici artık metin yazma, çizim ve imzaları destekleyerek Edge ve Chrome ile hemen hemen aynı seviyeye geldi. Mac sahipleri artık macOS 10.15+’daki metin tanıma özelliğini web sayfalarındaki resimler üzerinde kullanabiliyor ve dokunmatik yüzey kaydırma hareketleri (geçmişte gezinmek için sol ve sağ gibi) artık Wayland masaüstü birleştiricisini kullanan Linux dağıtımlarında destekleniyor.

Firefox’u Mozilla’nın resmi web sitesinden, Google Play Store‘dan, Apple App Store‘dan ve Microsoft Store‘dan indirebilirsiniz.