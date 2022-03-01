Windows 11’in Kuallanım Oranları Güncellendi! İşte Rakamlar

AdDuplex, Windows‘un farklı sürümlerinin kullanımına ilişkin, AdDuplex SDK kullanan 5000 uygulamadan alınan bilgilere dayanan yeni bir istatistiksel rapor yayınladı.

AdDuplex‘e göre, Şubat 2022’nin sonunda, Windows 11 işletim sisteminin (sürüm 21H2) payı bir ay öncesine göre %3,2 daha fazla olan %19,3‘e ulaştı. Windows 11‘in içeriden öğrenen yapıları, pazarın %0,3‘ünü oluşturuyor. Böylece, Microsoft‘un son zamanlardan beri daha fazla kullanıcıya Windows 11 için bir güncelleme sunmasına rağmen, yeni işletim sisteminin yayılmasında bir yavaşlamadan bahsedebiliriz.

İlginizi çekebilir; MediaTek, Dimensity 8000 ve 8100 Chipsetlerini Duyurdu!

Windows 10‘a gelince, en popüler sürüm hala cihazların %27,5‘ine (%28,6’dan) yüklenen Windows 10 Mayıs 2021 Güncellemesidir (sürüm 21H1). Sırada Kasım 2021 Güncellemesi (sürüm 21H2) %21 (%12,1’di) var ve Ekim 2020 Güncellemesi (sürüm 20H2) %17,9’luk payla ilk üçü kapatıyor (%26,3’tü).