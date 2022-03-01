MediaTek, Dimensity 8000 ve 8100 Chipsetlerini Duyurdu!

MediaTek, Dimensity 8000 ve Dimensity 8100 5G yonga setlerini içeren Dimensity 8000 yonga serisini resmen duyurdu. Bu yeni MediaTek yonga setleri, ileride birkaç 5G amiral gemisi akıllı telefona güç sağlayacak.

MediaTek Dimensity 8000 5G Chipset Serisi Tanıtıldı!

En yeni Dimensity 8000 5G serisi, TSMC‘nin 5nm mimarisini temel almakla birlikte ve sekiz çekirdekli bir tasarıma sahiptir. MediaTek, önceki Dimensity 9000 yongasındaki tüm ileri teknolojiyi Dimensity 8000 ve Dimensity 8100 5G yonga setlerine yerleştirdiğini söylüyor. Aslında şirket, alt uç Dimensity 8000 yongasının, amiral gemisi Dimensity 9000 yonga setinin “küçük kardeşi” olarak kabul edilebileceğini öne sürüyor.

Hem Dimensity 8000 hem de Dimensity 8100 yonga setleri, MediaTek‘in HyperEngine 5.0 oyun teknolojileriyle birlikte bir ARM Mali-G610 GPU‘ya sahiptir. Çekirdek performansı açısından, alt uç Dimensity 8000 işlemci, 2,75 GHz‘e kadar saat hızına sahip dört ARM Cortex-A78 çekirdeği içerir ve Dimensity 8100 yonga seti, 2,85 GHz‘e kadar hızlara sahip dört birinci sınıf ARM Cortex-A78 çekirdeği içerir. Her iki yonga da 2.0 GHz‘e kadar saat hızına sahip 4x Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Ayrıca Dört kanallı LPDDR5 bellek ve UFS 3.1 depolama, MediaTek‘in 5. Nesil APU 580, Wi-Fi 6E ve Bluetooth sürüm 5.3 desteği de var.

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Bunların dışında yeni Dimensity 8000 serisi yonga setleri, 200 MP‘ye kadar kamera ve 4K/60 HDR10+ video kaydını destekliyor. Daha net HDR görüntüleri ve videoları çok daha hızlı üretmek için saniyede beş gigapiksel görüntü sinyal işlemcisi (ISP) tarafından desteklenmektedir.

Ayrıca, yeni yonga setleri, düşük ışıkta daha keskin görüntüler sunmak için MediaTek‘in en yeni gürültü azaltma ve yapay zeka tabanlı bulanıklaştırma teknolojileriyle birlikte geliyor. Kullanıcıların ön ve arka kameralarla aynı anda yüksek kaliteli videolar çekmesini sağlamak için çift HDR video kaydını da destekler. 5G ağlarını kullanırken gelişmiş güç verimliliği için MediaTek‘in 5G UltraSave 2.0 teknolojisine sahiptir.

MediaTek ayrıca, sekiz çekirdekli tasarımla gelen 5G yonga hattına yeni bir Dimensity 1300 yongasını da duyurdu. 3GHz‘e kadar saat hızına sahip ultra çekirdekli Cortex-A78, üç Cortex-A78 süper çekirdeği ve dört Cortex-A55 verimlilik çekirdeği içeriyor. Yonga seti ayrıca yapay tabanlı özellikler için entegre bir ARM Mali-G77 GPU ve MediaTek’in APU 3.0‘ı ile birlikte geliyor. Ek olarak, 200 MP‘ye kadar kamerayı, HyperEngine 5.0 teknolojisini ve daha fazla desteği bulunuyor.