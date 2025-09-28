Not: Bu videoda yer alan Slayer X5T-5050 modeli laptop, inceleme örneği olarak Garaj Online tarafından gönderilmiştir.

İlginizi çekebilir; NVIDIA VE INTEL ORTAKLIĞI! | Uygun Fiyata DLSS Destekli Laptoplar ve El Konsolları Yolda!

NVIDIA’nın DLSS 4 destekli RTX 50 serisinin masaüstü modellerinin ardından artık piyasada dizüstü bilgisayarlar için de laptoplar görmeye başladık. Bu videomuzda ise GameGaraj’ın Slayer serisi modellerinden Game Garaj Slayer X5T-5050 incelemesiyle karşınızdayız.

Detaylı bilgi için; https://www.gamegaraj.com/laptop/game-garaj-slayer-x5t-5050-intel-core-i5-13500hx-rtx5050/

Game Garaj Slayer X5T-5050 Özellikleri

Boyut: 357,3 x 258,98 x 21,5 mm

Ağırlık: 2,25 kg

Malzeme: Sert Plastik Kasa

Klavye: Tek bölge arkadan aydınlatmalı klavye

Ekran: 16 inç FHD+ (1920 x 1200) 165 Hz IPS Ekran

İşlemci: Intel Core i5-13500HX

Ekran Kartı:NVIDIA GeForce RTX 5050 (115 Watt)

Bellek: TwinMOS VOLTX 32GB (2×16) 4800 MHz DDR5 CL40

Depolama: Crucial P310 1TB M.2 SSD

Ses:SteelSeries Nahimic Ses

İşletim Sistemi: FreeDOS

Game Garaj Slayer X5T-5050 Fiziksel Bağlantıları