Not: Bu videoda yer alan Slayer X5T-5050 modeli laptop, inceleme örneği olarak Garaj Online tarafından gönderilmiştir.
İçindekiler
RTX 5050 Laptop Neler Sunuyor? | Game Garaj Slayer X5T-5050 İncelemesi
NVIDIA’nın DLSS 4 destekli RTX 50 serisinin masaüstü modellerinin ardından artık piyasada dizüstü bilgisayarlar için de laptoplar görmeye başladık. Bu videomuzda ise GameGaraj’ın Slayer serisi modellerinden Game Garaj Slayer X5T-5050 incelemesiyle karşınızdayız.
Detaylı bilgi için; https://www.gamegaraj.com/laptop/game-garaj-slayer-x5t-5050-intel-core-i5-13500hx-rtx5050/
Game Garaj Slayer X5T-5050 Özellikleri
- Boyut: 357,3 x 258,98 x 21,5 mm
- Ağırlık: 2,25 kg
- Malzeme: Sert Plastik Kasa
- Klavye: Tek bölge arkadan aydınlatmalı klavye
- Ekran: 16 inç FHD+ (1920 x 1200) 165 Hz IPS Ekran
- İşlemci: Intel Core i5-13500HX
- Ekran Kartı:NVIDIA GeForce RTX 5050 (115 Watt)
- Bellek: TwinMOS VOLTX 32GB (2×16) 4800 MHz DDR5 CL40
- Depolama: Crucial P310 1TB M.2 SSD
- Ses:SteelSeries Nahimic Ses
- İşletim Sistemi: FreeDOS
Game Garaj Slayer X5T-5050 Fiziksel Bağlantıları
- Sol:
1x RJ45 Gigabit LAN
1x USB 3.2 Gen 2 Tip-C 10 Gbps (DisplayPort + PD 100 Watt)
1x USB 3.2 Gen 1 Tip-A 5 Gbps
1x 3,5 mm Ses Jakı
- Sağ:
2x USB 3.2 Gen 1 Tip-A 5 Gbps
- Arka:
1x HDMI 2.1
1x Mini DisplayPort 2.1
1x USB 3.2 Gen 2×2 Tip-C 20 Gbps (DisplayPort + PD 140 Watt)