Geçtiğimiz haftanın en dikkat çeken olaylarından biri Intel ve NVIDIA arasında gerçekleşen ortaklık duyurusu idi.

NVIDIA’nın 5 milyar dolar’lık hisse satın alımı ve diğer detayları ile dikkat çeken durumu bu videoda Aydoğan aktarıyor.

Neler olmuştu?

NVIDIA, Intel’e 5 milyar dolarlık bir yatırım yapacak ve hisselerini 23,28 dolardan satın alacağını açıkladı. Bu da NVIDIA hisselerinde yaklaşık olarak %5 hisseye denk geliyor. Şimdiye kadar 9 milyar dolar’lık hisse alımını ABD kendisi yapmıştı ve aynı zamanda 2 milyar dolar’lık SoftBank’ın da hissesi var.

İki şirket, yapay zeka altyapısı ve kişisel bilgisayar ürünleri için ortaklaşa çalışacağını da açıklıyor. Bunun yanı sıra Intel, NVIDIA RTX GPU yonga setlerini entegre eden x86 sistem-üzeri-çip (SOC) ürünlerini de ilerleyen dönemlerde üretecek. Buna ek olarak Intel ise NVIDIA’nın yapay zeka platformlarında kullanılacak özel x86 işlemciler tasarlayacak ve üretecek.