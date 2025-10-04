Yerli batarya paketi geliştirme süreci, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde açılan yeni merkezle resmen başlıyor. Togg’a özel çözümler üzerinde yoğunlaşacak ekipler, araç ağırlığını azaltıp menzili artırmayı hedefleyen yeni nesil paketler üzerinde çalışacak. Peki bu adım, Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil vizyonunda neyi değiştirecek?

Togg için yerli batarya geliştirme süreci başlıyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BUÜ’deki açılış töreninde; Milli Teknoloji Atölyesi ve Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarları bünyesinde Togg için yerli batarya paketi üzerinde Ar-Ge çalışmalarının başladığını duyurdu.

Yaklaşık 4.500 m² alana kurulan merkezde, Elektrikli Taşıtlar İçin Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu yer alıyor. Bu platformda Togg ve farklı paydaşlarla birlikte geliştirilecek batarya sistemlerinin, yerli mobilite ekosistemine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Bakan Kacır, “İlk yerli batarya paketimiz, TOGG ve proje paydaşları iş birliğinde burada geliştiriliyor. Batarya paketlerinde ileri malzemeler ve yeni teknolojiler kullanarak araç ağırlığını azaltmayı, menzili artırmayı hedefleyen çalışmaların çıktıları, mobilite ekosistemimize önemli bir rekabet avantajı kazandıracak.” dedi.

Bu kapsamda geliştirilecek paketlerin daha hafif, verimli ve uzun menzil hedeflerine odaklanması; sadece Togg için değil, ilerleyen dönemde Türkiye’deki diğer elektrikli araç girişimleri için de bir referans altyapı oluşturabilir.

Açılışı yapılan merkezler; öğrencilerin modern laboratuvarlarla buluşmasını, geliştirilen teknolojilerin ticarileşmesini ve üniversite–sanayi iş birliğinin güçlenmesini hedefliyor. Bu sayede nitelikli mühendis yetiştirilmesi ve yenilikçi teknolojilerin yerli olarak geliştirilmesi hız kazanacak.

Bakan Kacır, açıklamasında “Yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alana kurulu bu merkez, araştırmacılara, gençlere ve sanayicilere sunduğu imkan ve kabiliyetlerle, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor. Merkez bünyesinde yer alan laboratuvarlardan biri, Elektrikli Taşıtlar İçin Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu mükemmeliyet merkezidir.” ifadelerine yer verdi.

Enerji tarafında yükselen bir trend olan sodyum-iyon bataryaların 2026 itibarıyla kullanımının artması bekleniyor. Bu teknolojilerin yerli batarya paketleriyle birlikte değerlendirilmesi, tedarik güvenliği ve maliyet avantajı açısından ek fırsatlar doğurabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yerli batarya paketi ve Togg iş birliği, Türkiye'nin elektrikli araç vizyonunu nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.