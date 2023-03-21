Microsoft, ayın ikinci salı günü olması nedeniyle Salı Yaması güncellemelerini yayınladı. Moment 2 de bu toplu güncellemeyle birlikte tüm kullanıcılara sunuldu ve bazı kullanıcıların geri bildirimlerine göre güncelleme SSD’leri ya da diğer önyükleme sürücülerini yavaşlatıyor. Reddit’teki bir başlıkta “mesp21” adlı bir kullanıcı, NVMe SSD hızlarının yarıdan fazla düştüğünü ve 7.000MB/s’den 3.000MB/s’ye kadar düştüğünü belirtti.

İçindekiler Yeniliklerin yanı sıra hatalar da mevcut

Yeniliklerin yanı sıra hatalar da mevcut

Moment 2 kod adlı Windows 11 22H2 için KB5023706 güncellemesi, Görev Yöneticisi’nde bir arama çubuğu ve tablet için optimize edilmiş bir görev çubuğu da dahil olmak üzere Microsoft’un işletim sistemine olağan iyileştirmeler, düzeltmeler ve özellikler getirdi. Windows güncellemelerinde her zaman olduğu gibi, istenmeyen unsurları da beraberinde getirdi.

Güncellemeden kaynaklanan en önemli sorun, bazı raporlarda hızların yarıya düştüğü ya da daha kötüye gittiği iddia edilen belirli SSD’ler üzerindeki etkisidir. Birden fazla kullanıcı güncellemenin dizüstü bilgisayarlarının Adata XPG SX8200 Pro 1TB SSD’sinin performansını düşürdüğünü söyledi. Sorun bu Adata SSD modeli ile sınırlı. Bir Redditor, güncelleme yüklendikten sonra açılış süresinin iki kattan fazla artarak 31 saniyeye çıktığını ancak KB5023706’yı kaldırdıktan sonra normale döndüğünü söyledi.

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Microsoft, etkilenen SSD hızlarının güncellemenin bilinen sorunlarından biri olduğunu açıklamıştı. Sorunu yaşayanların önbellek yöneticisi (arabelleğe alınmış G/Ç) kullanmayan dosya kopyalama araçlarını kullanarak sorunu hafifletebileceklerini belirtti. Ayrıca, resmi bir çözüm yayınlayana kadar bir düzeltme olarak kullanılabilecek iki “yerleşik” komut satırı aracı yayınladı:

robocopy \\someserver\someshare c:\somefolder somefile.img /J

xcopy \\someserver\someshare c:\somefolder /J

Güncellemenin neden olduğu tek sorun yavaş SSD hızları değil. Bazı kişiler Moment 2’yi indirirken ya da yüklerken hatalarla karşılaştıklarını fark ettiler. Ayrıca güncellemeyi yükledikten sonra sürekli Mavi Ekran, bozuk uygulamalar ve yavaş WiFi bağlantıları ile karşılaşan kullanıcıların raporları da var.

Bu sorunlardan herhangi birini yaşıyorsanız, Microsoft hataları giderene kadar güncellemeyi kaldırmanız en iyi seçenek olacaktır.